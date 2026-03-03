Wiener Aktienmarkt vorbörslich erneut klar tiefer erwartet

Der Wiener Aktienmarkt wird am Dienstag zu Handelsbeginn erneut mit klar schwächerer Tendenz erwartet. Rund eine halbe Stunde vor Sitzungsauftakt sahen Bankenindikationen den heimischen Leitindex ATX knapp 1,4 Prozent im Minus. Auch die europäischen Leitbörsen werden nach schwachen Vorgaben der Asien-Märkte mit neuerlichen Kursverlusten erwartet. Die US-Börsen hatten sich am Vorabend uneinheitlich gezeigt.

Die Lage am Persischen Golf bleibt unklar. Der Iran und verbündete Milizen versuchen neben Vergeltungsangriffen auf israelische und US-amerikanische Ziele auch andere Golf-Staaten mit in den Krieg einzubeziehen, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Zudem ist der Transport durch die Straße von Hormuz bedroht. Die Ölpreise legten am Dienstag im frühen Handel weiter zu.

Aufseiten der Datenveröffentlichungen sind zunächst die Verbraucherpreise in der Eurozone zu nennen. In den USA stehen am Abend die Pkw-Verkaufszahlen an.

Am Montag hatte der ATX nach der Eskalation im Nahen Osten um 1,19 Prozent schwächer bei 5.634,07 Punkten geschlossen. Betroffen von Verlusten war vor allem die Reise- und Touristikbranche. Der Kurs des Caterers Do&Co rutschte um 13,6 Prozent ab. Abschläge gab es auch bei den Bankwerten. RBI verlor 5,63 Prozent, Erste Group 1,64 Prozent und BAWAG 1,44 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Verbund +7,96% 65,10 Euro OMV +4,20% 57,10 Euro EVN +2,96% 29,55 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

RHI Magnesita -15,71% 32,20 Euro DO&CO -13,60% 186,20 Euro Austriacard -6,89% 6,89 Euro

