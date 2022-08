Wiener Aktienmarkt vorbörslich erneut mit Gewinnen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit Aufschlägen in den Handel starten. Die am Vortag veröffentlichte US-Inflationsrate für Juli fiel geringer aus, als am Markt erwartet wurde, was die Aktienkursen auf beiden Seiten des Atlantiks steigen ließ.

Die Erleichterung scheint auch heute noch nachzuwirken. Eine Indikation auf den ATX sah den heimischen Leitindex rund eine halbe Stunde vor Handelsstart um 0,63 Prozent im Plus bei 3.080,78 Punkten. Auch andere wichtige europäischen Indizes wurden in der Früh höher taxiert.

Die Inflation in den USA fiel im Juli mit 8,5 Prozent zum Vorjahresmonat niedriger aus als erwartet. Analysten waren im Schnitt von einer Teuerung von 8,7 Prozent ausgegangen, nachdem sie im Juni noch bei 9,1 Prozent ein neues 40-Jahreshoch erreicht hatte. Eine geringere Inflationsrate könnte die US-Notenbank Fed von stärkeren Zinsanhebungen abhalten, so wohl die Hoffnung an den Märkten. "Marktteilnehmer eskomptieren per Ende dieses Jahres ein Leitzinsniveau von etwa 3,5 %", schreiben dazu die Experten der Helaba. Am Nachmittag könnten dann US-Erzeugerpreise einen weiteren Einblick in die Preisentwicklung geben.

Am österreichischen Markt dürften dann die gleich drei Unternehmen mit Halbjahreszahlen den Fokus auf sich ziehen. Die Österreichische Post hat im ersten Halbjahr 2022 einen Ergebnisrückgang hinnehmen müssen. Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 91 Mio. Euro. Auch Umsatz und Gewinn gingen zurück.

Der Kartonhersteller Mayr-Melnhof konnte sein betriebliches Ergebnis dagegen im ersten Halbjahr um 209,3 Prozent steigern. Das Catering-Unternehmen DO&CO lieferte Erstquartalszahlen, die einen Gewinn von 3,35 Millionen Euro aufzeigten.

Am Mittwoch hatte der ATX um 1,32 Prozent höher bei 3.061,48 Punkten geschlossen. Hier machte sich die Entspannung am Markt nach den US-Preiszahlen bereits bemerkbar.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Wienerberger +11,10% 24,62 Euro Porr +3,65% 12,48 Euro AT&S +3,34% 46,35 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Schoeller-Bleckmann -4,00% 50,40 Euro Polytec -2,64% 5,91 Euro AMAG -1,54% 32,00 Euro

spo/spa

ISIN AT0000999982