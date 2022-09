Wiener Aktienmarkt vorbörslich erneut schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte zur Wochenmitte weiter an Antrieb verlieren und mit Abschlägen in den Handel starten. Damit setzt sich der Trend vom Vortag fort. Am Dienstag hatte eine höher als erwartete US-Inflationsrate für August an den weltweiten Aktienmärkten für merkliche Verluste gesorgt.

Rund eine halbe Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX einen Rückgang um 0,49 Prozent auf 2.981,29 Punkte. Auch andere wichtige europäische Indizes dürften schwach in den Tag starten.

Im August waren die US-Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat um 8,3 Prozent gestiegen - ein leichter Rückgang gegenüber der Juli-Rate, aber mehr als von den Marktteilnehmern erwartet. Zum ist die Kerninflation weiter gestiegen.

Am Mittwoch stehen dann US-Erzeugerpreise im Fokus der Anleger. "Insbesondere bei Lebensmittelpreisen deutet sich hier eine Entspannung an", kommentieren die Helaba-Experten, "denn der Anstieg der Nahrungsmittelrohstoffpreise hat sich seit längerem bereits verlangsamt".

Am heimische Markt könnten die Titel von Semperit einen Blick wert sein. Der börsennotierte Gummi-Verarbeiter muss "vor dem Hintergrund der Marktdynamik für Untersuchungs- und Schutzhandschuhe" rund 50 Mio. Euro abschreiben, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Für die Analysten der Erste Group kommt der Schritt nicht ganz unerwartet. Sie erwarten dennoch eine negative Marktreaktion.

Die Erste Group-Experten hoben dann noch ihre Empfehlung für die Aktien der Immofinanz von "Reduce" auf "Hold". Das Kursziel wurde hingegen von 22,8 auf 16 Euro reduziert. Am Dienstag schlossen die Papiere bei einem Preis von 15,09 Euro.

Am Dienstag hatte der ATX um 1,23 Prozent schwächer bei 2.995,86 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Pierer Mobility +2,90% 63,80 Euro Frequentis +2,64% 27,20 Euro Verbund +1,87% 95,45 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Warimpex -8,54% 0,75 Euro voestalpine -3,69% 20,38 Euro AT&S -3,53% 42,30 Euro

spo/ste

