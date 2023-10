Wiener Aktienmarkt vorbörslich erneut schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag erneut schwächer in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 50 Minuten vor Handelsstart ein Minus von 0,83 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen werden Kursverluste erwartet.

Klar negativen Vorgaben lieferte die Wall Street am Vorabend. Der Nahost-Konflikt dämpft nach Einschätzung der Helaba-Analysten die Stimmung der Finanzmarktteilnehmer, denn eine schnelle Lösung des Konflikts zeichnet sich nicht ab. Auch für die konjunkturelle Entwicklung sind die Risiken größer geworden, hieß es weiter. Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene nur eine sehr dünne Meldungslage vor.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 1,32 Prozent und 3.105,76 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa gab es Verluste in dieser Größenordnung. Belastet wurden die Märkte von den Ängsten vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten.

Die größten Verlierer im Wiener prime market waren die Indexschwergewichte voestalpine (minus 3,4 Prozent) und Lenzing (minus 3,8 Prozent). Sehr schwach zeigten sich auch die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S fielen um 2,8 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Frequentis +6,27% 30,50 Euro Zumtobel +2,70% 6,08 Euro Agrana +1,27% 15,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Lenzing -3,80% 35,45 Euro voestalpine -3,41% 23,82 Euro Palfinger -3,20% 21,20 Euro

ste/kve

ISIN AT0000999982