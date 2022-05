Wiener Aktienmarkt vorbörslich erneut tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit tieferen Notierungen aufnehmen und damit die Talfahrt der vergangenen Tage fortsetzen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,53 Prozent. Am Vortag hatten massive Verluste bei den Energiewerten und schwache US-Konjunkturdaten auf die Stimmung gedrückt - auch heute stehen Wirtschaftszahlen aus den USA im Fokus.

"Am frühen Nachmittag steht in den USA der viel beachtete Arbeitsmarktbericht im Kalender. Nicht nur die Preissteigerungen waren in der letzten Zeit ungewöhnlich hoch, auch die Löhne und Gehälter haben kräftig zugelegt. Angesichts einer Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent verwundert dies kaum, setzte die Fed aber dennoch unter Druck", schreiben die Experten der Helaba.

Im Vorfeld dieser wichtigen Datenveröffentlichung dürften die Anleger eher verhalten agieren, und auch unabhängig davon scheint die Stimmung wieder vorsichtiger zu werden. "Sorgen vor deutlichen US-Zinserhöhungen, die die konjunkturelle Entwicklung gefährden, haben wieder zugenommen", meinen auch die Experten der Helaba.

In Wien legt zum Wochenschluss der Autozulieferer Polytec Zahlen für das erste Quartal 2022 vor. Das Unternehmen dürfte schlechtere operative Zahlen vermelden als vor einem Jahr. Das geht aus den durchschnittlichen Schätzungen der Experten der Erste Group und Raiffeisen Research hervor, die der APA vorliegen. Beim Umsatz rechnen die Analysten im Schnitt mit einem Minus von rund 5 Prozent auf 141 Mio. Euro. Operativ dürften die Zahlen noch deutlicher unter dem Vorjahresniveau liegen.

Personelle Änderungen wurden am Vorabend nach Börsenschluss bei der Strabag bekannt. Klemens Haselsteiner wird Vorstandschef beim Bauriesen - der drittälteste Sohn des Konzern-Architekten Hans-Peter Haselsteiner folgt per 1. Jänner 2023 Thomas Birtel nach. Birtel scheide aufgrund des Erreichens der festgelegten Altersgrenze aus dem Konzernvorstand aus. Klemens Haselsteiner ist seit 2020 Mitglied des Strabag-Vorstands. Dort zeichnet er sich für die Themen Digitalisieriung, Unternehmensentwicklung und Innovation verantwortlich.

Am Donnerstag hatte sich der Wiener Markt mit massiven Verlusten präsentiert. Der ATX gab um beachtliche 3,24 Prozent auf 3.151,27 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es nach klaren Verlaufsgewinnen zum Sitzungsende überwiegend Rückgänge zu sehen, nachdem im Späthandel eine sehr schwache Stimmung an der Wall Street europaweit die Aktienkurse belastet hatten. Die Produktivität in der US-Wirtschaft ist im ersten Quartal deutlicher eingebrochen als befürchtet und sank so stark wie seit dem Jahr 1947 nicht mehr.

Auf dem ATX lasteten zusätzlich vor allem die satten Verluste der Energiewerte. Die Verbund-Aktie rasselte um fast 13 Prozent in die Tiefe. Als kursbelastend werteten Marktbeobachter Aussagen von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Die Bundesregierung denke darüber nach, wie Gewinne von Firmen mit Staatsbeteiligung, die überproportional von der Krise profitieren, gesetzlich abgeschöpft werden können.

Als Beispiel nannte Nehammer in einem Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" hohe Gewinne bei der Stromproduktion aus Wasserkraft, wo nun die hohen Gaspreise der Maßstab für den Strompreis sind. 51 Prozent des Grundkapitals vom Verbund befinden sich im Eigentum der Republik Österreich. Die Aktie des niederösterreichischen Stromversorgers EVN rutschte um mehr als sieben Prozent ab. Das Land Niederösterreich ist mit 51,0 Prozent Mehrheitseigentümer der EVN. Die OMV-Aktie büßte 2,8 Prozent ein. Hier ist mit 31,5 Prozent die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) beteiligt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Frequentis +1,32% 30,60 Euro CA Immo +0,74% 27,40 Euro Wienerberger +0,65% 24,66 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Verbund -12,82% 88,40 Euro EVN -7,13% 22,15 Euro Agrana -3,77% 16,60 Euro

