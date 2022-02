Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas erholt erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag etwas erholt von dem jüngsten Kurseinbruch in die Sitzung starten. Eine knappe Stunde vor Handelsbeginn signalisierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX ein Plus von rund 1,5 Prozent. Auch das europäische Umfeld wird nach positiven Vorgaben von der Wall Street und von den Asien-Märkten mit einer Erholungsbewegung erwartet.

Der Kriegsbeginn in Osteuropa hatte am Donnerstag einen regelrechten Ausverkauf am heimischen Aktienmarkt ausgelöst. Bereits an den vorangegangenen fünf Handelstagen hatte der ATX wegen Sorgen vor einer Eskalation im Ukraine-Russland-Konflikt starke Verluste hinnehmen müssen und absolvierte gestern seinen 6. Minustag in Folge.

Die anhaltende militärische Auseinandersetzung in der Ukraine und die sich daraus ergebende Zuspitzung des Ost/West-Konflikts haben die Finanzmärkte in den Krisenmodus versetzt, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Die Flucht in Sicherheit vollzieht sich aber nicht durchgehend. Es gibt immer wieder größere Korrekturphasen und so ist die Volatilität an den Märkten sehr hoch.

Datenseitig sind in der Eurozone zum Wochenausklang die Geldmengenzahlen von Interesse, denn das mittel- und langfristige Inflationsszenario ist mit dem Geldmengenwachstum verknüpft, hieß es von den Helaba-Experten weiter. In den USA richtet sich der Blick auf die Konsumausgaben und Einkommen sowie die dazugehörigen Deflatoren.

Von Unternehmensseite rücken aktuelle Ergebnisse der EVN in den Blick der Investoren. Die Verwerfungen auf den Energiemärkten - mit historisch hohen Marktpreisen für Erdgas, CO2-Zertifikate sowie Grund- und Spitzenlaststrom - haben beim niederösterreichischen Energieversorger im ersten Geschäftsquartal 2021/22 auf die operativen Ergebnisse und den Nettogewinn gedrückt. Dennoch ist man für das Gesamtjahr zuversichtlich und hat die Jahresprognose von 200 bis 240 Mio. Euro bestätigt.

Am Donnerstag hat der ATX nach dem gestarteten Angriff Russlands auf die Ukraine mit massiven Verlusten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX rasselte um 7,22 Prozent auf 3.369,82 Punkte nach unten und verschärfte damit seinen jüngsten Abwärtsschub. Auch an den anderen europäischen Aktienmärkten ging es mit den Aktienkursen rasant abwärts.

Am heimische Aktienmarkt erfasste der Abwärtssog Aktien aus allen Branchen. Bankentitel standen europaweit beachtlich unter Druck. Unter den Einzelwerten in Wien brachen die Aktien von der in der Ukraine und in Russland tätigen Raiffeisen Bank International mit Abschlägen von 23 Prozent regelrecht ein.

Unter den weiteren Schwergewichten sackten Erste Group-Aktien zweistellig um 12,4 Prozent tiefer. Bawag-Titel sackten um mehr als neun Prozent ab. Wienerberger rauschten um zwölf Prozent in die Tiefe. OMV-Papiere knickten um 9,4 Prozent ein und voestalpine schwächten sich um 7,9 Prozent ab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Verbund +5,13% 100,50 Euro Mayr-Melnhof +0,73% 165,60 Euro Immofinanz +-0,17% 22,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Raiffeisen Bank International -23,14% 16,31 Euro Erste Group -12,43% 32,40 Euro Wienerberger -12,07% 25,80 Euro

ISIN AT0000999982