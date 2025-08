Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas erholt erwartet

Nach deutlichen Verlusten am vergangenen Freitag dürften die Kurse an der Wiener Börse am Montag wieder etwas zulegen. Eine Bankenindikation auf den ATX sah den österreichischen Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt mit 4.474,46 Punkten 0,4 Prozent über dem Freitagsschluss. Auch andere wichtige europäische Börsen dürften positiv in die Woche starten.

Enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten hatten die Stimmung am Freitag eingetrübt. Neue Zollankündigungen der US-Regierung sorgten ebenfalls für Unsicherheit. Die US-Wirtschaft hat im Juli deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 73.000 Stellen hinzu, Volkswirte hatten im Schnitt 104.000 neue Stellen erwartet. US-Präsident Donald Trump entließ daraufhin die Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik.

"Die neue Woche eröffnet datenseitig in der Eurozone mit der sentix-Umfrage zum Investorenvertrauen des Monats August", schreiben dann die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in der Früh. "Bereits in den letzten Monaten hatte sich die Stimmungslage der Marktteilnehmer verbessert und auch andere Konjunkturbarometer wie die Einkaufsmanagerindizes und der ifo-Index sind gestiegen."

Am Freitag hatte der ATX um 1,42 Prozent schwächer bei 4.457,10 Punkten geschlossen. Auf Wochensicht war es für den ATX um 2,6 Prozent abwärts gegangen. Im Fokus standen nach Veröffentlichung von Halbjahreszahlen die Aktien der Erste Group. Ein starkes Kundengeschäft steigerte den Zinsüberschuss um 2,7 Prozent auf 3,79 Mrd. Euro. Die Aktien drehten nach anfänglichen deutlichen Aufschlägen ins Minus und schlossen um 1,3 Prozent tiefer.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

AUSTRIACARD +1,25% 5,65 Euro Verbund +0,84% 65,90 Euro Rosenbauer +0,82% 49,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

RHI Magnesita -7,07% 26,30 Euro Frequentis -4,79% 59,60 Euro Pierer Mobility -4,24% 16,70 Euro

ISIN AT0000999982