Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas erholt erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte sich am Freitag zunächst etwas erholen. Gute Vorgaben kamen aus den USA und Asien, wo sich die zuletzt gebeutelten Technologiewerte etwas erholen konnten. Bankenindikationen sahen den ATX rund 50 Minuten vor Handelsbeginn bei 6.541 Punkten und damit 0,5 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag. Das europäische Umfeld wird ebenfalls mit Gewinnen erwartet.

Am Vortag hatten KI-Aktien teils kräftig nachgegeben, während Anleger ihre Portfolios zugunsten defensiver Sektoren umschichteten. Dies hatte auch den zyklisch geprägten österreichischen Aktienmarkt spürbar belastet. Grund der teilweise KI-Kurseinbrüche waren Ängste mancher Anleger, dass sich die milliardenschweren Investitionen der KI-Konzerne womöglich nicht auszahlen könnten.

An den US-Börsen hatte sich die Stimmung am Donnerstag im Handelsverlauf dann aber aufgehellt und in Asien nutzten die Anleger vor dem Wochenende die jüngste Tech-Schwäche zum Kauf. Hinzu kommt ein leichter Rückgang der Ölpreise und Anleiherenditen, die für einen guten Wochenausklang sorgen könnten.

Dass sich der Chef der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, in einer Rede aber nicht spezifisch zur Geldpolitik äußerte, ließ die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung noch im Oktober aus Marktsicht wieder deutlich fallen. Zum Thema Künstliche Intelligenz sagte Warsh, dass Investitionen in diesen Bereich die US-Wirtschaft stark unterstützten. "Kevin Warsh gibt den Börsen den Optimismus zurück", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Kommentare zur Künstlichen Intelligenz ließen die KI-Sorgen der Anleger zumindest temporär schwinden.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage bis dato ruhig.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,67 Prozent schwächer bei 6.508,55 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Vienna Insurance Group +3,75% 69,20 Euro UBM Development +3,23% 16,00 Euro Pierer Mobility +2,37% 34,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AT&S -11,94% 177,00 Euro RHI Magnesita -6,52% 33,00 Euro AUSTRIACARD -3,66% 9,73 Euro

spa/rst

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