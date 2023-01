Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas fester

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufnehmen und könnte damit die deutliches Vortagesverluste ein wenig wettmachen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,48 Prozent.

"Die Volatilität an den Finanzmärkten ist erhöht, was wohl auch damit zu erklären ist, dass es Unsicherheit über den geldpolitischen Ausblick gibt. Gerüchte über kleinere Zinsschritte der EZB wurden von offizieller Seite nicht bestätigt. So gab es von EZB-Präsidentin Lagarde gestern keine Hinweise darauf, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen abschwächen könnte", schreiben die Marktexperten der Helaba. Ein weiterer Belastungsfaktor für die Aktienmärkte sei zudem, dass die Zuversicht für die US-Konjunktur zuletzt gesunken ist, hieß es weiter.

Meldungsseitig blieb es vor Börsenstart noch recht ruhig, eine Analystenmeinung kam bereits zur voestalpine. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Papiere des Stahlerzeugers von 31 auf 33 Euro erhöht und die Einschätzung "Buy" bestätigt.

Am Donnerstag hatte der ATX starke Einbußen von 1,86 Prozent auf 3.279,78 Punkte verbucht. Auch die europäischen Börsen präsentierten sich mit deutlichen Kursabschlägen. Die jüngsten US-Konjunkturnachrichten, die auf eine Abkühlung der Wirtschaft hindeuteten, belasteten international merklich die Stimmung.

Der Verkaufsdruck ging am Berichtstag quer durch die Branchen. Unter den Schwergewichten rasselten OMV und voestalpine um 4,9 Prozent bzw. 3,5 Prozent auf 45,50 Euro sowie 28,46 Euro nach unten. Zu beiden Werten meldeten sich laut Agenturberichten die Analysten von JPMorgan mit negativen Einschätzungen. Im Technologiebereich schwächten sich AT&S um satte 5,2 Prozent ab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Verbund +1,59% 76,50 Euro s Immo +0,97% 12,54 Euro Strabag +0,65% 39,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

RHI Magnesita -7,47% 28,50 Euro Warimpex -6,85% 0,68 Euro Lenzing -5,35% 63,70 Euro

