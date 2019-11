Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas fester erwartet

Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Freitag mit freundlicher Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund 14 Punkte über dem Schluss-Stand vom Donnerstag (3.186,29) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.175,00 und 3.215,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.205,00 Punkten aus.

Nach guten Vorgaben der Asien-Börsen wird auch das europäische Umfeld zu Handelsbeginn mit Kursgewinnen gesehen. Markbeobachter verwiesen zur Begründung vor allem auf die zuletzt positiven Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb vor dem Wochenende sehr dünn. Impulse könnten im heutigen Tagesverlauf vor allem von den in den USA anstehenden Konjunkturdaten kommen. So finden sich unter anderem der Empire-State-Index, Einzelhandelsumsätze und Daten zur Industrieproduktion auf der Agenda.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,10 Prozent schwächer bei 3.186,29 Punkten geschlossen. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich ebenfalls negativ. Impulse lieferte in Wien jedoch vor allem die Berichtssaison. Eine ganze Reihe an Unternehmen öffnete ihre Bücher. Die stärkste Kursreaktion gab es bei der Raiffeisen Bank International (RBI), deren Aktien mit einem Minus von 3,03 Prozent auf 22,09 Euro ans ATX-Ende abrutschten.

Ebenfalls klar nach unten ging es für die Titel der Post, die 1,74 Prozent auf 33,90 Euro einbüßten. Der Gewinn des Unternehmens ist im dritten Quartal wegen einer Rückstellung in Höhe von 19,8 Mio. Euro für eine Verwaltungsstrafe der Datenschutzbehörde stark zurückgegangen.

Etwas moderatere Abschläge verzeichneten die Do&Co-Papiere mit einem Minus von 0,59 Prozent auf 84,20 Euro. Der Caterer hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/20 seinen Umsatz gesteigert, unterm Strich aber etwas weniger Gewinn erzielt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Mayr-Melnhof +3,36% 117,00 Euro Polytec +3,11% 9,28 Euro CA Immo +1,64% 34,15 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Raiffeisen Bank International -3,03% 22,09 Euro voestalpine -2,86% 24,10 Euro Andritz -2,21% 41,66 Euro

