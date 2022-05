Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit etwas festerer Tendenz in den Handel starten. Eine ATX-Bankenindikation notierte eine knappe Stunde vor Sitzungsbeginn um 0,7 Prozent höher.

Nach überwiegend positiven Vorgaben der Übersee-Börsen wird auch das europäische Umfeld zu Handelsbeginn freundlich erwartet. Marktbeobachter rechnen mit einem Erholungsversuch nach dem schwachen Wochenauftakt.

Datenseitig ist das Interesse zunächst auf die deutschen Arbeitsmarktdaten gerichtet, hieß es von den Helaba-Experten. Zudem werden die EWU-Erzeugerpreise auf die bestehenden Inflationsprobleme hinweisen. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato noch sehr dünn.

Am Montag hatte der ATX um 1,51 Prozent schwächer bei 3.236,28 Punkten geschlossen. Auch wenn die US-Börsen im europäischen Späthandel höher in die Börsensitzung gestartet waren, dürfte ihr sehr schwacher Freitagsschluss belastet haben. Überdies hatte am Vormittag ein "Flashcrash" an der Stockholmer Börse für Unruhe an den Aktienmärkten gesorgt.

Angesichts des stark fallenden Ölpreises standen insbesondere die Titel der Schoeller-Bleckmann auf den Verkaufslisten. Sie sackten um 5,7 Prozent ab. OMV gingen kaum verändert aus dem Handel.

Die Versorgerwerte zeigten sich ebenfalls unter Druck. Verbund verbilligten sich um 3,2 Prozent, wobei die Aktien mit einem Dividende-Abschlag gehandelt wurden und EVN sanken um 2,7 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Semperit +4,63% 22,60 Euro Post +4,40% 32,05 Euro Zumtobel +2,75% 7,09 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Schoeller-Bleckmann -5,67% 51,60 Euro Addiko Bank -4,13% 10,45 Euro Marinomed -3,42% 73,40 Euro

ger/spo

ISIN AT0000999982