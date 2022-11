Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit leichten Zuwächsen in den Handelstag starten. Eine Realtime-Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierten eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 0,3 Prozent höher. Zur Wochenmitte stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm, die Einfluss auf den Handel nehmen könnten.

So werden in Europa Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht. Die Indikatoren geben einen Hinweis auf den Zustand der Konjunktur. In den USA richten sich die Blicke unter anderem auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die aufgrund des Nationalfeiertags "Thanksgiving" auf die Wochenmitte vorverschoben wurden. Am Abend veröffentlicht die Federal Reserve zudem ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung.

Unternehmensseitig dürften sich die Aufmerksamkeit auf die Titel der Strabag richten. Sie lösen s Immo im Leitindex der Wiener Börse ab. Der Streubesitz der s Immo war nach der Übernahme durch die CPI zu stark gesunken, teilte die Wiener Börse mit. Darum sei im Eilausschuss des ATX-Komitees diese außerplanmäßige Änderung in der Zusammensetzung des ATX beschlossen worden. Die Änderung gilt ab 24. November.

Die Aktien der s Immo waren am Vortag um mehr als acht Prozent im Plus aus dem Handel gegangen, nachdem sie am Montag um satte 15,5 Prozent hinaufgeschossen waren. Strabag hatten indes um 0,4 Prozent tiefer geschlossen.

Am Dienstag hatte der ATX um 1,24 Prozent höher bei 3.249,92 Punkten geschlossen. Unterstützung für die Märkte kam weiterhin von den Hoffnungen der Investoren auf weniger große Zinsschritte der Notenbanken.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

s Immo +8,13% 22,60 Euro Schoeller-Bleckmann +4,99% 61,00 Euro Kapsch TrafficCom +4,81% 13,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Do&Co -2,86% 88,40 Euro AT&S -2,49% 35,20 Euro Flughafen Wien -1,52% 32,40 Euro

sto/ste

ISIN AT0000999982