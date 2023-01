Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit leichten Zuwächsen in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.20 Uhr mit plus 0,3 Prozent.

Nachdem am Vortag Inflationszahlen aus den USA den Ton angegeben hatten, dürften zum Wochenschluss Schätzungen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für Deutschland und Daten zur November-Industrieproduktion für den Euroraum in den Fokus rücken. Das Hauptaugenmerk liegt allerdings auf am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehende Stimmungsdaten aus den USA - dort steht das Michigan Sentiment im Jänner auf der Agenda.

Die europäische Industrieproduktion könnte nach dem kräftigen Minus zwar im Monatsvergleich zugelegt haben, wobei aber Enttäuschungspotenzial wegen der schwachen spanischen Werte vorhanden sei, kommentierten die Experten der Helaba in der Früh. Beim Stimmungsbarometer der Universität Michigan wird ebenfalls eine Verbesserung erwartet.

Im Vordergrund steht überdies die in den USA anlaufende Berichtssaison, die mit Zahlen wichtiger Banken eröffnet wird. Unter anderem werden JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup und Bank of America ihre Bücher öffnen.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,21 Prozent höher bei 3.289,14 Punkten geschlossen. Das Thema des Vortages waren die veröffentlichten US-Inflationszahlen. Die Teuerung in den USA befand sich zuletzt weiter auf dem Rückzug und dies goutierten die Investoren. Starke Zuwächse waren in voestalpine und Verbund zu sehen gewesen. Die schwer gewichteten Titel der beiden Unternehmen erhöhten sich jeweils um mehr als drei Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

UBM Development +4,67% 26,90 Euro voestalpine +3,37% 28,20 Euro RHI Magnesita +3,33% 27,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Kapsch TrafficCom -2,68% 12,34 Euro Addiko Bank -2,41% 12,15 Euro Frequentis -2,40% 28,50 Euro

