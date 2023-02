Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas fester erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte nach den Verlusten zum Wochenauftakt am Dienstag wieder etwas steigen. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX deutete kurz nach 8.15 Uhr ein Plus von 0,53 Prozent auf 3.372,21 Punkte an.

Im Fokus dürften heute die Aktien der Telekom Austria stehen. Die rund 15.000 Mobilfunkmasten des Unternehmens werden abgespalten. Das gaben die Staatsholding ÖBAG und der mexikanische Mehrheitseigentümer America Movil am Montagabend bekannt. Die Ausgliederung wurde demnach im Zuge der Verlängerung des Syndikatsvertrags vereinbart. Die ÖBAG erklärte, es sei kein Verkauf der Sendemasten geplant. Ein solcher Tower-Deal war in den vergangenen Monaten immer wieder thematisiert worden. Die neue Funkmastengesellschaft soll ebenfalls an der Wiener Börse notieren.

Unternehmensseitig gab es in Wien keine weiteren Meldungen. Am späten Dienstagnachmittag steht dann eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Agenda, bei der die Marktteilnehmer angesichts neuerlicher Zinssorgen wohl besonders genau zuhören werden. In der Früh wurde bereits bekannt, dass die deutsche Produktion im Dezember wesentlich stärker zurückging, als von Ökonomen erwartet.

Am Montag hatte der ATX um 0,74 Prozent schwächer bei 3.354,55 Punkten geschlossen. Belastend wirkten laut Marktbeobachtern vor allem die wieder wachsenden Zinssorgen nach dem sehr starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag. Zudem wurde auf neue geopolitische Spannungen zwischen den USA und China nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons vor der Atlantikküste der USA durch das US-Militär verwiesen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

UBM Development AG +2,65% 31,00 Euro VERBUND AG Kat. A +2,47% 78,95 Euro Zumtobel Group AG +2,24% 7,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

RHI Magnesita N.V. -6,06% 31,00 Euro Warimpex Finanz- und Bet. AG -4,79% 0,68 Euro Wienerberger AG -3,25% 27,42 Euro

