Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit leichten Zuwächsen in den Handel gehen und damit an die Gewinne vom Vortag zunächst anknüpfen. Eine ATX-Bankenindikation der UniCredit notierte eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsbeginn um 0,35 Prozent höher. Vorgaben aus den USA und Asien fielen überwiegend positiv aus.

Konjunkturseitig blieb die Konsumlaune in Deutschland weiter auf Erholungskurs. Die Verbraucher beurteilten die Konjunktur und ihre eigene Einkommenserwartung deutlich positiver als zuletzt, wie die Studie des Konsumforschungsunternehmens GfK zum Konsumklima ergab.

Im weiteren Verlauf werden sich die Blicke heute vor allem auf Preisdaten aus den USA richten, wo der PCE- Deflator und der -Kerndeflator veröffentlicht werden. Überdies werden Zahlen zum persönlichen Einkommen, den Konsumausgaben und den Neubauverkäufen publiziert.

In den Vereinigten Staaten stellt sich die Frage, ob die Marktteilnehmer inzwischen genug an Zinserhöhungen eingepreist hätten, schrieben die Experten der Helaba in der Früh. "Obwohl die Akteure das erwartete Zinshoch immer weiter nach oben geschoben haben, halten sich die Spekulationen, dass die Fed zügig nach dem erreichten Top in den Zinssenkungsmodus wechselt", schrieben die Analysten weiter. Dabei würde nur eine deutliche Eintrübung der wirtschaftlichen Lage die Zinssenkungserwartungen rechtfertigen.

Unter den Einzelwerten rückten Analystenstimmen in den Fokus. So hat die Erste Group Kurszielanpassungen bei den Aktien der Post und Wienerberger (je auf 35 und 34,5 Euro pro Anteilsschein) vorgenommen. Aufgrund der derzeitigen Kursdifferenz stuften die Experten das Votum der Post von "Accumulate" auf "Hold" ab.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,21 Prozent höher bei 3.466,60 Punkten geschlossen. Nach Zahlen steigerten sich die Aktien des Versicherers UNIQA um 1,1 Prozent. FACC büßten dagegen 0,7 Prozent ein. Für die Wertpapiere der Palfinger ging es nach Meldung von Ergebnissen um 0,2 Prozent tiefer aus dem Handel.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Kapsch TrafficCom +3,54% 13,44 Euro RHI Magnesita +2,71% 30,30 Euro Semperit +2,45% 23,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Verbund -2,01% 80,50 Euro Agrana -1,47% 16,75 Euro Rosenbauer -1,45% 34,00 Euro

