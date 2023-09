Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag etwas fester in die neue Handelswoche starten. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsauftakt zeigte sich eine Indikation auf den ATX mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 3.187,76 Punkten.

Da die Börsen in den USA am Feiertag "Labor Day" geschlossen bleiben dürfte sich das auch diesseits des Atlantiks in einem ruhigen Handel wiederschlagen. Zudem gestaltete sich unternehmensseitig die heimische Nachrichtenlage dünn.

Datenseitig dürfte am Vormittag hingegen das sentix-Investorenvertrauen einen Blick wert sein. Das Sorgenkind bei der Umfrage unter professionellen und privaten Finanzmarktteilnehmern sei aktuell Deutschland, schreiben die Marktbeobachter der Helaba. Jedoch sei im Hinblick auf die heutigen Zahlen zu beachten, dass "je schlechter die Lage ist, desto größer ist die Chance, dass sich die Erwartungen wieder verbessern. Die zuletzt positive Entwicklung an den Aktienbörsen könnte dabei hilfreich gewesen sein."

Am Freitag hatte der ATX um 0,53 Prozent höher bei 3.170,81 Punkten geschlossen. Angetrieben hatten den Leitindex die fester tendierenden Ölaktien.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Schoeller-Bleckmann +3,70% 53,20 Euro OMV +3,34% 44,20 Euro Frequentis +3,03% 30,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

VERBUND AG Kat. A -1,32% 74,60 Euro BAWAG Group AG -0,87% 43,16 Euro AUSTRIACARD HOLDINGS AG -0,69% 7,20 Euro

