Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas fester erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte mit moderaten Kursgewinnen in die neue Woche starten. In deren Verlauf stehen mehrere wichtige Notenbank-Entscheide für die USA, den Euroraum und Japan an. Eine Bankenindikation auf den österreichischen Leitindex ATX notierte zuletzt bei 4.686,52 Punkten - ein Plus von 0,35 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Freitag.

China und die USA seien in ihrem laufenden Handelsstreit zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind.

Mit Blick auf die Europäische Zentralbank (EZB), die am Donnerstag über ihre Zinspolitik entscheidet, erwarten die Analysten der Helaba keine Zinsänderung. "Anders stellt sich die Lage in den USA dar. Bei der FOMC-Sitzung am Mittwoch deutet sich eine erneute Zinssenkung an", schreiben die Fachleute.

Am Montagvormittag könnte das Ifo-Barometer für das deutsche Geschäftsklima im Oktober für Impulse sorgen. "Für Oktober ist mit einer Stimmungsaufhellung zu rechnen, nachdem der Index im Vormonat überraschend schwach ausgefallen war und sich andere Umfragen im laufenden Monat verbessert haben", so die Helaba-Experten.

Unter den Einzelwerten am heimischen Markt dürften am Montag die Aktien von Palfinger im Fokus stehen. Der Kranhersteller hat in den ersten neuen Monaten des Geschäftsjahren einen Ergebnisrückgang um gut 20 Prozent verzeichnet. Der Umsatz fiel um 3,5 Prozent. Fachleute der Erste Group sprachen von wenig überraschenden Zahlen, auch wenn der negative Effekt der US-Importtarife etwas stärker sei, als erwartet.

Am Freitag hatte der ATX um 0,08 Prozent schwächer bei 4.666,25 Punkten geschlossen. Deutlich nach oben ging es für AT&S. Die Anteilsscheine des Leiterplattenherstellers verteuerten sich um 5,4 Prozent. Am anderen Ende des Prime Segments waren die Papiere der Post, die um 3,7 Prozent fielen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

AT&S +5,41% 30,20 Euro Agrana +2,49% 12,35 Euro Frequentis +2,15% 76,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Post -3,73% 29,70 Euro Semperit -3,13% 13,00 Euro RHI Magnesita -2,82% 24,10 Euro

spo/mik

ISIN AT0000999982