Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag erneut mit Kursgewinnen in den Handel starten. Eine ATX-Bankenindikation signalisiert eine knappe Stunde vor Sitzungsbeginn ein kleines Plus von 0,24 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa werden dank guter Vorgaben der US-Märkte leichte Zugewinne erwartet.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Daher wird sich der Blick der Anleger heute wohl vor allem auf die anstehenden US-Inflationsdaten richten. Es zeichnet sich ein erneuter Anstieg ab und so dürfte die Inflation das höchste Niveau seit annähernd 40 Jahren erreichen, kommentierten die Helaba-Analysten. Der US-Notenbank bereitet die hohe Inflation Kopfschmerzen, da sie auch eine Gefahr für die konjunkturelle Entwicklung darstellt.

Am Mittwoch hatte der ATX um 2,65 Prozent höher bei 4.057,59 Punkten geschlossen. Auch andere Börsen in Europa legten zu.

Angetrieben wurde der Leitindex vor allem von der schwer gewichteten voestalpine. Die Aktien des Stahlkonzerns gewannen nach gut aufgenommenen Quartalszahlen 5,13 Prozent auf 31,54 Euro. voestalpine hat für die ersten neun Monate ihres Geschäftsjahrs einen Schwenk des Nettoertrags in die Gewinnzone auf plus 698 Mio. Euro gemeldet nach 159 Mio. Verlust in der Vorjahresperiode. Dank robuster Nachfrage stieg der Umsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr davor um rund 37 Prozent auf 10,9 Mrd. Euro.

Gesucht waren nach Zahlen auch Aktien der Telekom Austria und schlossen mit einem Plus von 1,25 Prozent. Der Telekom-Konzern hatte am Vorabend nach Börsenschluss ein Gewinnplus und einen kräftigen Gewinnsprung für 2021 gemeldet.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Do&Co +5,38% 94,00 Euro voestalpine +5,13% 31,54 Euro Palfinger +3,91% 30,55 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Immofinanz 0,00% 23,04 Euro UBM Development 0,00% 43,40 Euro Warimpex 0,00% 1,18 Euro

