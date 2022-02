Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch etwas höher in den Handel starten. Nach dem jüngsten Abwärtsschub an den Aktienmärkten wegen dem Ukraine-Russland-Konflikt könnte eine Stabilisierung einsetzen. Der ATX hatte an den vergangenen vier Handelstagen jeweils ein sattes Minus von mindestens 1,6 Prozent hinnehmen müssen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX ein Plus von 0,23 Prozent.

Die Verunsicherung der Anleger bezüglich der weiteren Entwicklungen in der Ukraine ist aber sehr hoch, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Finanzmärkte werden auch weiter von den Nachrichten über den Russland-Ukraine Konflikt bestimmt, hieß es weiter.

Auf Unternehmensebene rückten am heimischen Aktienmarkt mit vorgelegten Geschäftszahlen Wienerberger und KapschTrafficCom ins Blickfeld der Akteure. Der weltgrößte Ziegelkonzern Wienerberger hat seinen Gewinn 2021 massiv ausgebaut. Unter dem Strich blieb ein Ergebnis von 311 Mio. Euro - das war mehr als dreimal so viel wie im Jahr davor mit 89 Mio. Euro.

Dem Wiener Mauttechnologieanbieter Kapsch TrafficCom ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021/22 die Rückkehr zu einem positiven Betriebsergebnis (EBIT) gelungen, beim Umsatz gab es ein kleines Minus.

Die Wiener Börse hat am Dienstag erneut mit klaren Kursverlusten geschlossen. Der ATX rutschte 1,68 Prozent auf 3.668,12 Einheiten ab. Nach deutlich schwächerem Beginn konnte der heimische Leitindex seine Abschläge im Verlauf etwas eingrenzen.

Stark unter Druck stand erneut die Aktie der RBI mit minus 7,5 Prozent. Die Raiffeisen Bank International (RBI) ist mit Tochterbanken in Russland und in der Ukraine tätig und hat dort derzeit ein normales Geschäft.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Do&Co +3,26% 91,80 Euro AT&S +2,78% 49,90 Euro Palfinger +2,33% 28,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Raiffeisen Bank International -7,48% 21,76 Euro Erste Group -4,13% 37,84 Euro Semperit -3,24% 28,40 Euro

