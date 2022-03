Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse wird zum Beginn der Handelswoche mit leichten Aufschlägen gesehen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Handelseröffnung mit plus 0,32 Prozent.

Während die Lage in Osteuropa wegen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine weiterhin stark angespannt bleibt und US-Präsident Joe Biden den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin am Wochenende gar als "Diktator" bezeichnete, bleibt weiterhin auch das Dauerthema Corona-Pandemie in den Hinterköpfen der Investoren fest verankert. Denn in China war jüngst ein Lockdown unter anderem in Shanghai verhängt worden.

Laut Experten der Erste Group dürfte sich das Herunterfahren der Wirtschaft in Shanghai auch auf die operative Tätigkeit von AT&S auswirken. Der Leiterplattenhersteller werde seine Erzeugung zumindest zwischen dem 2. und 5. April herunterfahren müssen. Im Großen und Ganzen dürfte sich dies allerdings nur geringfügig auf die Viertquartalszahlen 2021/22 des Unternehmens niederschlagen, weswegen die Erste-Analysten die Nachrichten als "neutral" einstuften.

Indes werden Palfinger am heutigen Handelstag mit einem Dividenden-Abschlag gehandelt, während der Ziegelhersteller Wienerberger seinen endgültigen Geschäftsbericht 2021 vorgelegt hatte - dies werteten Analysten allerdings ebenfalls als neutral, da es hier keine neuen Informationen gegeben habe.

Überdies steht am heutigen Handelstag die BAWAG im Fokus. Das Geldhaus wird um 10 Uhr seine virtuelle Hauptversammlung mit Liveübertragung auf seiner Internet-Homepage abhalten.

Am Freitag hatte der ATX um 0,40 Prozent höher bei 3.267,78 Punkten geschlossen. Ölwerte setzten sich an die Spitze der Kursgewinner im prime market. Schoeller-Bleckmann kletterten um 5,79 Prozent. Die Papiere der OMV zogen um 2,90 Prozent nach oben. Die Ölpreise sind am Freitagnachmittag sprunghaft angestiegen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Schoeller-Bleckmann +5,79% 51,20 Euro OMV +2,90% 41,93 Euro Warimpex +2,44% 0,84 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Rosenbauer -3,61% 40,00 Euro Palfinger -3,25% 23,80 Euro Pierer Mobility -2,44% 80,00 Euro

sto/ger

ISIN AT0000999982