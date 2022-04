Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse wird am Donnerstag in der Früh mit einer etwas höheren Tendenz erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine halbe Stunde vor Handelsauftakt um 0,30 Prozent höher. Marktbeobachter verweisen auf einen möglichen Stabilisierungsversuch nach den jüngsten Abschlägen. In der laufenden Woche hat der ATX bereits drei Verluststage in Folge absolviert.

Die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten hingegen erneut einen negativen Handelsauftakt an. Hier führen Experten die erneut negativen Vorgaben von der Wall Street und aus Asien als Belastungsfaktoren an. Da sich die technischen Indikatoren zusehends eintrüben, nehmen die Kursrisiken zu, schreiben die Helaba-Analysten.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch sehr dünn. Sowohl von Unternehmensebene als auch von Analystenseite sind noch keine Neuigkeiten bekannt.

Die Wiener Börse hat auch am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel um weitere 2,58 Prozent auf 3.168,59 Einheiten und verbuchte damit bereits seinen 3. Verlusttag in Folge in der laufenden Woche. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street herrschten tiefrote Vorzeichen vor.

Satten Verkaufsdruck gab es in Wien bei den schwer gewichteten Banken zu sehen. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein beachtliches Minus in Höhe von 5,3 Prozent verbuchen. Erste Group kamen um sehr starke 5,6 Prozent zurück und Bawag verbilligten sich um vergleichsweise moderate 0,6 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

AMAG +2,56% 36,00 Euro Warimpex +1,18% 0,86 Euro Frequentis +0,67% 30,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Erste Group -5,56% 30,38 Euro Raiffeisen Bank International -5,29% 11,64 Euro AT&S -4,74% 48,20 Euro

