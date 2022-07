Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel etwas höher aufnehmen. Eine Banken-Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigt rund eine Stunde vor Sitzungsbeginn einen Zuwachs von 0,2 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren leichte Gewinne zum Start.

Erleichtert dürften sich die Börsianer nun beim Thema Gas zeigen. Nach der Wartung von Nord Stream 1 ist in der Früh die Gaslieferung durch die deutsch-russische Gaspipeline wieder angelaufen.

Heute steht laut Helaba-Analysten zudem die mit Spannung erwartete Ratssitzung der europäischen Zentralbank auf dem Programm. Nachdem fast alle großen Zentralbanken der Welt den Zinserhöhungszyklus längst eingeleitet und zum Teil schon forciert haben, steht für die EZB die erste Erhöhung seit dem Jahr 2011 an, schreiben die Experten. Ein großer Schritt von 50 Basispunkten könne angesichts der Inflationsentwicklung nicht ausgeschlossen werden und er wäre auch gerechtfertigt, in Aussicht gestellt wurde aber eine Erhöhung um 25 Basispunkten, hieß es weiter.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt die BAWAG mit vorgelegten Zahlen ins Blickfeld der Akteure. Die Bank im ersten Halbjahr 2022 einen Nettogewinn von 245 Mio. Euro erwirtschaftet, um rund ein Viertel mehr als in der Vorjahresperiode. Für 2022 rechnet das Finanzinstitut nun mit einem Wachstum der Kernerträge um mehr als 7 Prozent, nach bisher erwarteten 4 Prozent.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel um 0,46 Prozent auf 2.936,13 Punkte. Auch an anderen Börsen ging es nach einem freundlichen Start leicht nach unten.

Unter den Tagesgewinnern im prime market fanden sich Palfinger (plus 3,98 Prozent) und AT&S (plus 2,89 Prozent). Größere Abgaben gaben es in den Aktien der Post (minus 2,8 Prozent).

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Palfinger +3,98% 23,50 Euro Kapsch TrafficCom +3,36% 12,92 Euro AT&S +2,89% 49,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Porr -3,90% 11,82 Euro Post -2,84% 27,40 Euro Erste Group -1,74% 24,35 Euro

ste

ISIN AT0000999982