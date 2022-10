Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine gute halbe Stunde vor Sitzungsbeginn um 0,24 Prozent höher.

Das europäische Umfeld wird nur wenig verändert erwartet. Zuvor hatten die Übersee-Börsen positive Vorgaben geliefert. Die Zinserwartungen sind weiterhin vorhanden und auch die konjunkturellen Sorgenfalten sind nicht kleiner geworden, kommentierten die Helaba-Experten. Marktteilnehmer setzen aber womöglich auf eine Verlangsamung des Zinszyklus in Richtung Jahresende und 2023, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato dünn. Datenseitig richtet sich die Aufmerksamkeit am Vormittag auf das ifo Geschäftsklima Deutschland. Nach Meinung der Helaba-Analysten ist neben dem ifo Index auch der Bank Lending Report der EZB zu erwähnen. Am Nachmittag richten sich die Blicke dann auf das US-Verbrauchervertrauen.

Am Montag hatte der ATX um 1,64 Prozent höher bei 2.820,48 Punkten geschlossen. Die überwiegend positive Stimmung an der Wall Street dürfte auch in Europa für Zuwächse gesorgt haben.

Branchenseitig blieben die Aktien von Energieversorgern bis Handelsschluss auf Erholungskurs, nachdem am Freitag klare Abgaben verbucht worden waren. Verbund schlossen um 2,6 Prozent höher. Die Aktien der EVN stiegen um 2,8 Prozent.

voestalpine steigerten sich um satte 4,1 Prozent. Der Stahlkonzern ist zuversichtlicher betreffend seiner Gewinnlage: Das Management hat die Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) für das Geschäftsjahr 2022/23 auf "2,3 bis 2,4 Mrd. Euro" und somit in etwa auf das Niveau des Vorjahres (2,3 Mrd. Euro) angehoben, wie das Unternehmen am Montag bekannt gab. Zuletzt wurden nur 2 Mrd. Euro erwartet.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

voestalpine +4,09% 21,90 Euro Wienerberger +4,07% 22,50 Euro AMAG +3,76% 27,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Polytec -4,22% 4,88 Euro Rosenbauer -3,96% 31,50 Euro FACC -2,10% 5,60 Euro

