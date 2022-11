Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

An der Wiener Börse dürfte der Handel am Donnerstag mit Zuwächsen beginnen. Rund 40 Minuten vor dem Auftakt stand eine Indikation auf den ATX bei plus 0,23 Prozent. Sollte der heimische Leitindex auch im Plus schließen, wäre dass der 5. Gewinntag in sechs Sitzungen. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren leichte Aufschläge.

In der laufenden Berichtssaison stehen Quartalszahlen von UNIQA, DO&CO und Flughafen Wien auf dem Kalender. Die Abschreibungen auf Russland-Anleihen, Belastungen aus Großschäden und Naturkatastrophen sowie die stark gestiegene Inflation haben das Vorsteuerergebnis (EGT) der UNIQA nach neun Monaten belastet. Bis September wurde ein EGT von 275 Mio. Euro erzielt, das waren 7,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Die verrechneten Prämien des Versicherungskonzern stiegen um 4,3 Prozent auf 5,033 Mrd. Euro.

Der Flughafen Wien steigerte heuer bis September den Umsatz um 85 Prozent auf 508 Mio. Euro. Die Airport-Gruppe hat weiter von der Erholung der Luftfahrtbranche nach den Lockerungen der Pandemie-Restriktionen profitiert.

Von Expertenseiten haben die Analysten der Erste Group sowohl ihr Anlagevotum "Buy" als auch ihr Kursziel von 20 Euro für die Aktien von Kapsch TrafficCom unverändert belassen. Am Mittwoch gingen die Titel des Mautausrüster bei 11,38 Euro aus dem Handel.

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch in einem schwachen internationalen Börsenumfeld ebenfalls tiefer beendet. Der ATX büßte 1,16 Prozent auf 3.187,11 Punkte ein, nachdem er zuvor vier Gewinntage in Folge absolviert hatte. Auch die europäischen Leitbörsen beendeten zur Wochenmitte den jüngsten Aufwärtsschub.

Am heimischen Aktienmarkt rückte die Semperit-Aktie nach der Zahlenvorlage des Konzerns mit einem fast zweistelligen Kursabschlag von 9,6 Prozent in den Fokus. Der Gummi- und Kautschukkonzern ist heuer in den ersten drei Quartalen klar in die Verlustzone gerutscht. Der Unternehmensbereich Industrie warf zwar Gewinne ab, doch der Sektor Medizin (Sempermed) riss mit negativen Ergebnisbeiträgen ein Loch in die Bilanz.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Marinomed +6,69% 70,20 Euro Rosenbauer +2,85% 32,50 Euro Flughafen Wien +1,90% 32,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Warimpex -9,87% 0,71 Euro Semperit -9,64% 20,15 Euro AT&S -3,97% 35,10 Euro

