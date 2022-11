Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in die Sitzung starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund zwanzig Minuten vor Handelsstart ein Plus von 0,18 Prozent, damit könnte das wichtigste heimische Aktienbarometer einen Teil der Vortagesverluste wieder wettmachen. Zum Wochenbeginn hatten die wieder aufgeflammten Sorgen um die Covid-Politik Chinas für trübe Stimmung an den internationalen Aktienmärkten gesorgt.

In Wien haben Warimpex vorbörslich Zahlen für die ersten drei Quartale 2022 veröffentlicht. Der auf Büros und Hotels spezialisierte Immobilien-Entwickler hat seinen Gewinn im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr von 2,6 Mio. auf 13,6 Mio. Euro verfünffacht - etwa die Hälfte davon hat das Unternehmen in Russland verdient. Eine Analystenmeinung kam bereits zu FACC. Die Erste Group hat sowohl die Anlageempfehlung "Buy" als auch das Kursziel von 10 Euro für die Titel des Luftfahrtzulieferers bestätigt.

Datenseitig stehen am Dienstag Verbraucherpreiszahlen aus Deutschland und Spanien im Fokus. "Die EZB-Geldpolitik wie auch die diesbezüglichen Erwartungen der Marktteilnehmer könnten von den eingehenden Daten beeinflusst werden. Bisher sind die Marktteilnehmer im Hinblick auf die Ratssitzung der EZB im kommenden Monat nicht eindeutig positioniert. Zwischen 50 und 75 Basispunkte werden erwartet, und die Inflationsentwicklungen könnten das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlagen lassen", meinen die Ökonomen der Helaba.

Am Montag hatte die Wiener Börse starke Kursverluste verbucht. Der ATX ging um 1,79 Prozent tiefer bei 3.208,77 Einheiten aus dem Handel. Die in China stattfindenden Proteste der Bevölkerung gegen die strikten Maßnahmen der Null-Covid-Politik Pekings brachten am Anfang der Woche deutlichen Gegenwind an den Finanzmärkten.

Branchenseitig gingen Öl- und Gaswerte geschwächt aus dem Handel. Die Aktien von Schoeller-Bleckmann sackten um 3,9 Prozent ab. Für die Anteilsscheine der OMV ging es um 2,6 Prozent hinab. Der Ölpreis hatte zuletzt wegen den Entwicklungen in China rund um die Covid-Politik Pekings nachgegeben.

Auf Unternehmensseite hatte die Porr mit frischen Zahlen im Rampenlicht gestanden. Der Baukonzern hat in den ersten neun Monaten des Jahres Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Auch der Auftragsbestand legte deutlich zu, die Titel gaben dennoch um 1,6 Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Warimpex +4,23% 0,74 Euro Kapsch TrafficCom +3,13% 13,16 Euro Flughafen Wien +1,40% 32,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

s Immo -10,44% 15,10 Euro Lenzing -4,43% 66,80 Euro BAWAG -3,94% 49,04 Euro

