Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit Aufschlägen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 0,6 höher. Bevor am Mittwoch und am Donnerstag Notenbankentscheidungen das Handelsgeschehen prägen werden, dürfte im Vorfeld ein weiteres Mal Konjunkturdaten Beachtung finden.

So würde sich laut den Experten der Helaba in Deutschland das ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen aller Wahrscheinlichkeit nach verbessern und damit positive Vorgaben für das kommende Woche anstehende ifo-Geschäftsklima liefern. Am Nachmittag dürfte sich die Blicke dann auf US-Verbraucherpreise richten. Die Fed werde sich laut den Helaba-Analysten allerdings wohl nicht mehr davon abbringen lassen, am morgigen Mittwoch den Zinssatz zumindest um 50 Basispunkte zu erhöhen.

Auf Analystenseite meldeten sich indes die Experten von Keefe, Bruyette & Woods zu Wort. Die Experten stuften laut Medienberichten die Anteile der schwer gewichteten Erste Group von "Market Perform" auf "Underperform" hinunter. Das Kursziel liege bei 32,10 Euro. Die Titel waren zuletzt bei 28,3 Euro aus dem Handel gegangen.

Am Montag hatte der ATX um 0,98 Prozent schwächer bei 3.135,43 Punkten geschlossen. Gegenwind lieferten zum Wochenstart Nachrichten aus China, wo sich die Covid-Situation wieder verschlechterte. Viele Anleger hielten sich im Vorfeld der im weiteren Wochenverlauf noch anstehenden Zinsentscheidungen der EZB sowie der US-Notenbank überdies zurück, hieß es zudem.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Schoeller-Bleckmann +4,44% 58,80 Euro Addiko Bank +2,30% 11,10 Euro Frequentis +1,81% 28,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Semperit -4,17% 17,02 Euro CA Immo -4,10% 29,25 Euro Porr -3,03% 12,16 Euro

