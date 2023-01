Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel etwas höher aufnehmen. Knapp eine Stunde vor dem Auftakt zeigte eine Indikation auf den ATX den österreichischen Leitindex einen Zuwachs von 0,26 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren leichte Aufschläge zum Sitzungsbeginn.

"Die Zuversicht der Marktteilnehmer, dass die Leitzinsen nicht mehr so deutlich erhöht werden, ist ungebrochen und wurde gestern durch die unerwartet schwachen Produktionszahlen in Spanien noch verstärkt", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die etwas an Schwung verlierenden Zinserwartungen bezüglich der EZB sollten somit die Aktienmärkte in Europa unterstützen.

International stehen heute die US-Verbraucherpreise für Dezember zur Veröffentlichung an. Die Experten von Helaba gehen hier davon aus, dass die Preisdynamik in den Vereinigten Staaten weiter abgenommen hat.

Am heimischen Aktienmarkt stehen Agrana mit vorgelegten 9-Monatszahlen und die OMV mit ihrem Quartalszwischenberichte ("Trading Update") im Blickfeld der Akteure. Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 beim Gewinn unter dem Strich deutlich eingebüßt. Das Konzernergebnis verschlechterte sich gegenüber der Vergleichsperiode im Jahr davor von 44,8 Mio. auf 5,4 Mio. Euro. Der Umsatz hingegen hatte sich um 26,4 Prozent auf 2,74 Mrd. Euro verbessert und das operative Ergebnis stieg um 77 Prozent auf 121,6 Mio. Euro.

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit moderaten Aufschlägen beendet. Stärkere Gewinne gegen Mittag wurden im Verlauf des Nachmittags aber wieder abgegeben. Der Leitindex ATX schloss 0,25 Prozent höher bei 3.249,87 Punkten.

Zu den meist gefragten Werten im prime market-Segment gehörten die Aktien der Vienna Insurance Group (VIG). Sie legten um 4,5 Prozent zu. Die VIG baut ihr Geschäft mit der betrieblichen Pensionsvorsorge aus. Dazu hat ihre slowakische Tochter Kooperativa poist'ovňa sämtliche Anteile an der 365.life d. s. s. übernommen.

Die Papiere von AT&S konnten um drei Prozent zulegen. Der US-Chipentwickler Intel habe einen neuen Computer Prozessor vorgestellt, wovon AT&S als Lieferant mitprofitieren könne, erwarten Analysten der Erste Group.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Vienna Insurance Group +4,48% 23,30 Euro Do&Co +4,06% 89,80 Euro Addiko Bank +3,32% 12,45 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

s Immo -2,08% 12,26 Euro Lenzing -1,57% 68,90 Euro Mayr-Melnhof -1,52% 155,20 Euro

ISIN AT0000999982