Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Am Wiener Aktienmarkt dürfte es am Mittwoch zum Handelsauftakt nach oben gehen. Der Leitindex ATX wurde rund eine halbe Stunde vor dem Start laut einer Bankenindikation bei 3.301,83 Punkten und 0,22 Prozent im Plus gesehen. Auch für das europäische Börsenumfeld wird mit Zuwächsen gerechnet.

Zuletzt machte die Aussicht auf weniger hohe Zentralbankzinsen den Anlegern Hoffnung. Erst heute hat die Bank of Japan (BoJ) entschieden, an ihrer lockeren Geldpolitik festzuhalten, schreiben die Analysten der Helaba. Und auch in Europa hätten sich die Zinssorgen reduziert, so die Marktexperten. "Meldungen von Bloomberg zufolge soll die EZB in Erwägung ziehen, die Leitzinsen nach der im Februar erwarteten Erhöhung um einen halben Punkt weniger stark anzuheben."

Am heimischen Markt dürften am Mittwoch die Aktien von Schoeller-Bleckmann (SBO) nach Zahlen im Fokus stehen. Für den österreichischen Ölfeldausrüster ist 2022 ein gutes Jahr gewesen. Der Auftragseingang stieg auf den Rekordwert von 645 Mio. Euro, der Umsatz um mehr als 70 Prozent auf 501 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) wurde nach vorläufigen Zahlen auf 95 Mio. Euro mehr als verdreifacht und der Gewinn vor Steuern auf 92 Mio. Euro fast vervierfacht. Das Resultat liege leicht über ihren Erwartungen, kommentierten Analysten der Erste Group. Die positiven Aussichten für das Unternehmen seien noch nicht vollends eingepreist.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,15 Prozent schwächer bei 3.294,72 Punkten geschlossen. Zahlen der US-Großbank Goldman Sachs hatten enttäuscht und europaweit Bankwerte belastet und somit auch den ATX, in dem Banken schwer gewichtet sind.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

UBM Development +4,04% 28,30 Euro Kapsch TrafficCom +2,83% 12,34 Euro Andritz +2,18% 56,35 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Schoeller-Bleckmann -3,25% 59,60 Euro Marinomed -2,48% 55,00 Euro Frequentis -2,09% 28,10 Euro

spo/ste

ISIN AT0000999982