Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Donnerstag mit etwas höheren Notierungen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte etwa eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsbeginn um 0,35 Prozent höher.

Auch die Futures auf die europäischen Leitindizes lassen einen freundlichen Handelsstart erwarten. Am Vorabend hatte die Wall Street uneinheitliche Vorgaben geliefert. Die Märkte in Asien zeigten sich heute früh leicht im Minus.

In Wien könnten vor allem aktuelle Unternehmensnachrichten für Bewegung sorgen. So legte die UNIQA vor Sitzungsbeginn Zahlen vor. Der Versicherungskonzern hat das vorläufige Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 gesteigert. Das EGT lag laut Mitteilung bei rund 422 Mio. Euro und wuchs damit gegenüber dem Vorjahr um 10,3 Prozent an. Die verrechneten Prämien stiegen 2022 um 3,9 Prozent auf 6,6 Mrd. Euro.

Der Luftfahrtzulieferer FACC hat bereits am Vorabend bekannt gegeben, dass der Umsatz und das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 abweichend vom Ausblick sein wird. Der erwartete Umsatz werde bei ca. 600 Mio. Euro liegen und das Betriebsergebnis (EBIT) im Bereich von ca. 5 Mio. Euro.

Das Handelsgericht Wien hat die Preiserhöhung des teilstaatlichen Stromkonzerns Verbund vom Mai 2022 gekippt, wurde zudem bekannt. Die Klausel zur Anpassung der Strom-Arbeitspreises sei überraschend und nachteilig für die Kundinnen und Kunden, teilte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) mit, der im Auftrag des Sozialministeriums geklagt hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,82 Prozent schwächer bei 3.459,26 Punkten geschlossen. Nach drei leichten Minustagen in Folge ging es damit nun deutlicher in die Verlustzone. Auch an den europäischen Leitbörsen setzte sich die jüngste Konsolidierung fort. International lasteten unverändert die Sorgen vor anziehenden Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks auf den Aktienkursen.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen Wienerberger und KapschTrafficCom in den Fokus. Der Baustoffkonzern Wienerberger hat Umsatz und Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr dank Kosten-und Energiemanagement spürbar gesteigert. Die Verkaufserlöse legten um 25 Prozent auf rund 5 Mrd. Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Vergleich zum Coronajahr 2021 um 48 Prozent auf über 1 Mrd. Euro. Die Wienerberger-Aktie reagierte mit plus 2,7 Prozent.

Der Wiener Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom hat in den ersten drei Quartalen seines Geschäftsjahres 2022/23 mehr Umsatz und Gewinn erzielt. Der den Anteilseignern zurechenbare Gewinn stieg auf 2 Mio. nach -2 Mio. Euro im Vorjahr. Der Umsatz kletterte um 9 Prozent auf 414 Mio. Euro. Vor allem die Umsatzentwicklung überraschte hier die Experten der Erste Group positiv. Die Kapsch-Titel ermäßigten sich um magere 0,2 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Wienerberger AG +2,73% 29,30 Euro FACC +2,13% 7,18 Euro Raiffeisen Bank Internat. AG +2,04% 14,99 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Erste Group Bank AG -3,35% 34,65 Euro RHI Magnesita -3,28% 29,50 Euro Warimpex Finanz- und Bet. AG -3,11% 0,69 Euro

