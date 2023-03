Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit freundlicher Tendenz in die neue Handelswoche starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,31 Prozent. Auch das europäische Umfeld wird mit leichten Kursgewinnen erwartet.

In den USA war die Erholung am Freitag nach dem europäischen Handelsende noch weitergegangen. Der positive Trend übertrug sich heute früh auf den japanischen Markt, während sich die Anleger in China schwerer taten. Dort rückte der Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses in den Fokus.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Datenseitig steht in Europa das Konjunkturbarometer des Analyseinstituts Sentix auf dem Programm. Daneben werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel im Euroraum veröffentlicht. In den USA werden Auftragsdaten aus der Industrie erwartet.

Am Freitag hatte der ATX um 0,43 Prozent höher bei 3.539,75 Punkten geschlossen. Auf Wochensicht konnte das heimische Aktienbarometer ein deutliches Plus von 2,4 Prozent mitnehmen.

Ein positiver Analystenkommentar verhalf den Aktien der Erste Group vor dem Wochenende zu einem Plus von 0,8 Prozent auf 36,63 Euro. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Papiere des Instituts von 40 auf 43 Euro angehoben, die Einschätzung lautet weiterhin "Buy". Auch die Branchenkollegen BAWAG (plus 0,6 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 0,1 Prozent) gingen mit positiven Vorzeichen ins Wochenende.

Die größten Kursbewegungen gab es bei Lenzing (plus 4,2 Prozent) und AT&S (plus 3 Prozent) zu sehen. Auch Flughafen Wien gingen sehr fest ins Wochenende und gewannen 2,4 Prozent. s Immo gaben hingegen 1,9 Prozent nach und auch Marinomed schlossen um 1,8 Prozent tiefer.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Lenzing AG +4,16% 72,60 Euro AT&S Austria Tech.&Systemtech. +2,96% 33,00 Euro Flughafen Wien AG +2,42% 36,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

s Immo -1,87% 14,72 Euro Marinomed Biotech AG -1,75% 44,80 Euro DO & CO AG -1,67% 106,00 Euro

ger/fpr

ISIN AT0000999982