Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zum Auftakt zunächst weiter steigen, wenn auch nur moderat. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex sah den ATX 0,16 Prozent höher bei 3.143,65 Punkten. Auch andere wichtige europäische Börsen steuern auf einen positiven Start zu.

"Am Aktienmarkt haben Zinssorgen und Konjunkturängste nicht weiter zugenommen und die Notierungen haben sich wieder erholt", kommentieren in der Früh die Analysten der Helaba. Die Anleger dürften ihr Augenmerk bereits auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen im Jackson Hole in den USA richten.

Datenseitig könnten mehrere Einkaufsmanagerindizes für Europa und Deutschland für Impulse sorgen. "Aufgrund des bereits sehr niedrigen Niveaus des Einkaufsmanagerindexes im Verarbeitenden Gewerbe sollte eine leichte Stimmungsaufhellung in diesem Sektor nicht ausgeschlossen werden", so die Helaba. Die zuletzt noch positiven Stimmungswerte aus dem Dienstleistungssektor könnten dagegen absinken.

Mit Blick auf die Einzelwerte in Wien gab es zunächst keine neuen Nachrichten. Am Dienstag hatte der ATX um 0,74 Prozent höher bei 3.138,51 Punkten geschlossen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit standen die Aktien der UBM, die allerdings entgegen dem Trend um klare 9,8 Prozent nachgaben. Der Wiener Immobilienentwickler hatte vor Handelsstart eine Verlustwarnung veröffentlicht, die das Papier unter Druck brachte.

Die Titel der SBO verloren indes 2,4 Prozent. Der Ölfeldausrüster konnte mit seinen Halbjahreszahlen nicht beeindrucken.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

FACC +3,17% 6,50 Euro Addiko Bank +2,77% 13,00 Euro RHI Magnesita +2,76% 33,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

UBM -9,79% 21,20 Euro Schoeller-Bleckmann -2,37% 53,60 Euro Rosenbauer -2,30% 29,70 Euro

ISIN AT0000999982