Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Mittwoch mit Zuwächsen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 45 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,42 Prozent. Auf die europäischen Leitbörsen werden vorbörslich etwas höher erwartet.

"Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer gilt ganz und gar dem Ergebnis der FOMC-Sitzung der US-Notenbank", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die deutschen Erzeugerpreise werden nach Einschätzung der Experten dagegen kaum Impulse setzen, ebenso wenig wie die Reden verschiedener EZB Vertreter. Inzwischen haben die Akteure an den Geldmärkten eine US-Zinserhöhung am heutigen Abend nahezu vollständig ausgepreist, die Erwartung, dass bis zum Ende des Jahres aber nochmals an der Zinsschraube gedreht wird, bleibt aber präsent, hieß es weiter.

Am heimischen Markt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn. Die Wiener Börse hat am Dienstag mit moderaten Kursgewinnen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX drehte nach Verlusten unmittelbar zu Sitzungsbeginn rasch ins Plus und beendete den Handel um 0,50 Prozent höher auf 3.177,70 Einheiten.

Mit Blick auf die Branchentafel beendeten Immowerte die Sitzung mit Kursgewinnen. S Immo kletterten um starke 3,8 Prozent an die Spitze der Kursgewinner im prime market. UBM stiegen um 1,8 Prozent und bei CA Immo ging es um 0,5 Prozent nach oben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

s Immo +3,80% 11,48 Euro Raiffeisen Bank Internat. +2,26% 13,12 Euro UBM +1,81% 22,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Palfinger -3,14% 23,10 Euro Semperit -3,12% 17,98 Euro Strabag -2,93% 38,10 Euro

ste/kve

ISIN AT0000999982