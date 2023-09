Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel nach den jüngsten Verlusten im Plus aufnehmen. Eine vorbörsliche Indikation sieht den ATX rund 45 Minuten vor Handelsbeginn mit einem Plus von 0,22 Prozent. Zuvor hatte der heimische Leitindex vier Verlusttage in Folge absolviert.

Auch die europäischen Leitbörsen werden zum Handelsauftakt etwas höher erwartet. Marktbeobachter verwiesen auf eine mögliche Stabilisierungsbewegung auf die vorangegangenen Kursrückgänge. Die hohen Renditen der US-Staatsanleihen stehen aber weiterhin als Belastungsfaktoren im Fokus. "Zinssorgen in den USA und Konjunktursorgen in der Eurozone dominieren das Geschehen an den Finanzmärkten", schreiben die Helaba-Analysten.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr mager. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und revidierte ihr Kursziel für die Immofinanz-Aktie von 16 auf 18,6 Euro nach oben. Das Anlagevotum "Hold" für die Titel des Immobilienunternehmen wurde hingegen bestätigt.

Die Wiener Börse hat am Dienstag erneut mit schwächerer Tendenz geschlossen. Der ATX fiel um 0,68 Prozent auf 3.116,46 Einheiten. Auch das europäische Umfeld zeigte sich überwiegend im Minus.

Unter den größeren Verlierern fanden sich die seit Freitag an der Wiener Börse notierten Aktien von EuroTeleSites mit minus 3,7 Prozent. Die Titel der von der Telekom Austria abgespaltenen Funkturmtochter knüpften damit an ihre Vortagesverluste an. Aktien der Telekom Austria konnten sich hingegen um gut ein Prozent verbessern.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Semperit +3,11% 16,56 Euro Polytec +2,03% 4,02 Euro DO & CO +1,78% 102,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Warimpex -6,33% 0,74 Euro UBM -3,74% 20,60 Euro EuroTeleSites -3,70% 5,20 Euro

ste/mha

ISIN AT0000999982