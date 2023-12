Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse wird am Freitag mit leichten Zuwächsen erwartet. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Eröffnung um 0,1 Prozent höher. Unterstützung erhalten Börsen in Europa von einem starken Schluss an der Wall Street am Vorabend.

Der Dow Jones hatte am Donnerstag nach erfreulichen Daten zu Konsum und Preisauftrieb den höchsten Stand seit zwei Jahren erklommen.

Am Berichtstag dürften wichtigen Datenveröffentlichungen Mangelware sein. Herausgegeben wird der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus werden sich Währungshüter zu Wort melden, sowohl von der Europäischen Zentralbank (EZB) als auch von der Federal Reserve.

Unternehmensnachrichten waren spärlich gesät. Die Aufmerksamkeit dürfte sich mehrheitlich auf Analystenstimmen richten. So nahm Goldman Sachs die Bewertung der Erste Group mit einem "Neutral"-Rating auf - das Kursziel wurde auf 45,20 Euro festgelegt.

Die Erste Group veröffentlichte indes eine Studie zur EVN. Das Kursziel für die Aktien des Versorgers wurde von 30,5 auf 32,5 Euro angehoben. Das Votum lautet weiter "Buy". Trotz des jüngsten Aufwärtskurses beim Wertpapier der EVN, bestehe noch weiteres Potenzial für Kurssteigerungen.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,35 Prozent höher bei 3.290,78 Punkten geschlossen. Die Aussicht, dass möglicherweise im kommenden Jahr die Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks sinken könnten, brachte Rückenwind.

Die Titel der Vienna Insurance Group steigerten sich nach Quartalsergebnissen um knapp drei Prozent. Stärker ging es für Verbund (plus 3,3 Prozent) und Flughafen Wien (plus sechs Prozent) hinauf.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Flughafen Wien +5,97% 50,60 Euro Verbund +3,31% 87,50 Euro Vienna Insurance Group +2,94% 26,25 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Agrana -3,21% 13,55 Euro EuroTeleSites -2,63% 3,33 Euro AT&S -1,90% 24,72 Euro

sto/mha

ISIN AT0000999982