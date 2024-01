Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse wird am Dienstag mit leichten Zuwächsen erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 0,10 Prozent höher. Vorgaben aus den USA und von den asiatischen Börsen fielen zuletzt mehrheitlich positiv aus.

Die Blicke richten sich am Vormittag auf Konjunkturdaten aus der Eurozone. Publiziert werden am Berichtstag die BIP-Wachstumsraten. Nachdem in der Früh Frankreich den Auftakt gemacht hatte, fällt die Aufmerksamkeit nun auf anstehende Datensätze aus Deutschland und Italien, ehe Zahlen zum gesamten Euroraum veröffentlicht werden.

Die Experten der Helaba sehen für Deutschland einen negativen Wert. Da die Entwicklung in anderen Ländern der Eurozone nicht so negativ verlaufen sein dürfte, sollte die Wirtschaft im Euroraum insgesamt stagniert haben, so die Analysten weiter.

In den USA stehen am Nachmittag Daten zum Verbrauchervertrauen und der JOLTS-Report an. "Bei letzterem dürfte sich der Trend zur Normalisierung fortsetzen, wenngleich noch immer ungewöhnlich viele unbesetzte Stellen gemeldet werden", so die Helaba.

Unternehmensseitig gestaltete sich die Nachrichtenlage in Wien zunächst ruhig.

Am Montag hatte der ATX um 0,25 Prozent schwächer bei 3.446,96 Punkten geschlossen. Marktbeobachter sprachen von Zurückhaltung unter den Anlegern vor der Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch.

Nach Zahlen standen die Aktien von Pierer Mobility im Blick. Sie schlossen um 0,40 Prozent schwächer.

Gesucht waren unter den schwer gewichteten Titeln OMV mit einem Plus von 2,07 Prozent. Dagegen verloren Erste Group 0,77 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Warimpex +4,29% 0,85 Euro OMV +2,07% 40,39 Euro AT&S +1,96% 23,88 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

RHI Magnesita -2,93% 39,80 Euro Porr -2,87% 13,56 Euro Schoeller-Bleckmann -2,70% 45,00 Euro

sto/ger

ISIN AT0000999982