Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte zu Wochenbeginn mit freundlicher Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte gegen 8.15 Uhr um 0,41 Prozent befestigt. Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn etwas höher erwartet. Die Wall Street hatte am Freitag uneinheitlich geschlossen, in Asien blieben die wichtigsten Handelsplätze am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

Die abgelaufene Woche war geprägt von steigenden Renditen sowohl in Europa als auch in den USA. Die Zinssenkungserwartungen wurden gedämpft, sind aber weiterhin ausgeprägt, kommentierten die Helaba-Experten. Relevante Datenveröffentlichungen stehen zu Wochenbeginn nicht an. Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch sehr dünn.

Am Freitag hatte der ATX um 0,30 Prozent schwächer bei 3.358,95 Punkten geschlossen. Die Aufmerksamkeit zogen zum Wochenschluss die Aktien vom Verbund auf sich, die nach der am Vortag abgesetzten Gewinnwarnung um satte 5,42 Prozent auf 65,40 Euro nachgegeben hatten.

Der Verbund wird heuer deutlich weniger verdienen, als Analysten bisher prognostiziert haben. Der Versorger erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen Betriebsgewinn (EBITDA) zwischen 2,60 Mrd. und 3,30 Mrd. Euro sowie ein Konzernergebnis zwischen 1,30 und 1,75 Mrd. Euro. Analystenschätzungen gingen jedoch von einem EBITDA in der Höhe von rund 3,80 Mrd. Euro und einem Konzernergebnis von rund 2,10 Mrd. Euro aus.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Warimpex +4,82% 0,87 Euro Palfinger +4,26% 24,50 Euro FACC +2,48% 5,78 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Verbund -5,42% 65,40 Euro Lenzing -5,06% 28,15 Euro Zumtobel -4,50% 5,94 Euro

ger/szk

ISIN AT0000999982