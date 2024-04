Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel etwas höher aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte rund 30 Minuten vor Eröffnung um 0,3 Prozent im Plus. Auch die Eröffnung der europäischen Leitbörsen wird in der Gewinnzone erwartet.

Das datenseitige Interesse richtet sich international heute auf die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Das Niveau der Erstanträge war bis zuletzt sehr niedrig, sodass sich davon keine Abschwächung des Beschäftigungsaufbaus ableiten lässt. Laut Experten müsste es schon zu einem deutlichen Anstieg kommen, um die Zinssenkungsfantasie in den USA wieder aufblühen zu lassen.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldete sich die Deutsche Bank und bekräftige ihr Anlagevotum "Buy" für die Palfinger-Aktie. Auch das Kursziel von 37 Euro für die Titel des Kranherstellers wurde unverändert belassen.

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch etwas höher aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gewann 0,30 Prozent auf 3.507,97 Punkte. Ins Plus gezogen wurde der heimische Leitindex vor allem von den Kursgewinnen der schwergewichteten Banken. Die Aktionäre der BAWAG konnten ein Plus von zwei Prozent verbuchen. Erste Group verteuerten sich um 1,1 Prozent und Raiffeisen Bank International steigerten sich um 0,8 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Warimpex +4,41% 0,76 Euro Porr +4,29% 14,60 Euro Marinomed +3,36% 20,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Rosenbauer -2,56% 30,40 Euro Pierer Mobility -2,37% 41,20 Euro Austriacard -2,36% 6,20 Euro

ste/spa

ISIN AT0000999982