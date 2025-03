Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit leichten Zugewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den ATX zeigte den heimischen Leitindex rund 45 Minuten vor Sitzungsbeginn 0,32 Prozent im Plus. Auch andere europäische Börsen werden mit einer freundlichen Tendenz erwartet. Zudem fielen die Vorgaben der Übersee-Märkte durchwegs positiv aus.

Hauptthemen am Aktienmarkt bleiben die Zollpolitik von US-Präsident Trump, die Geldpolitik der Notenbanken sowie das geplante Konjunkturpaket in Deutschland. Die Anleger könnten sich im Vorfeld der morgigen FOMC-Entscheidung in den USA eher in Zurückhaltung üben, hieß es dazu in einem Helaba-Kommentar. Heute Vormittag beginnt in Deutschland die Sondersitzung des alten Bundestags zur Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und zum Sondertopf für Infrastruktur und Klima.

Datenseitig richten sich die Blicke am Vormittag auch auf Deutschland und die Ergebnisse der ZEW-Umfrage des laufenden Monats. In den USA rücken am Nachmittag dann die Baubeginne und -genehmigungen sowie die Industrieproduktion und die Kapazitätsauslastung, jeweils im Monat Februar, in den Fokus.

Die Meldungslage zu den Unternehmen gestaltete sich noch recht dünn. Mayr-Melnhof legte das Jahresergebnis 2024 vor. Der Gewinn vor Steuern sank um 16,4 Prozent auf 114,3 Mio. Euro.

Am Montag hatte der ATX um 0,23 Prozent höher bei 4.307,65 Punkten geschlossen. Nach zunächst stärkeren Gewinnen gaben die Indizes aber im Tagesverlauf etwas nach. Keine gemeinsame Richtung fanden die schwergewichteten Banken. Das ATX-Schwergewicht Erste Group gab ein Prozent nach. Raiffeisen Bank International (RBI) verloren 0,5 Prozent an Wert. BAWAG-Aktien legten dagegen um 0,1 Prozent zu.

Der Ölkonzern OMV gewann dann 0,6 Prozent an Wert. Verbund-Aktien verbilligten sich wiederum um 0,9 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Pierer Mobility +18,02% 20,30 Euro Frequentis +6,85% 39,00 Euro AT&S +5,70% 13,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Strabag -3,66% 71,00 Euro Telekom Austria -2,26% 8,66 Euro Erste Group -0,97% 67,54 Euro

