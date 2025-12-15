Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag etwas höher eröffnen. Bankenindikationen taxierten den heimischen Leitindex ATX rund 45 Minuten vor Handelsbeginn 0,34 Prozent höher bei 5.120 Punkten. Auch das europäische Umfeld signalisierte vorbörslich Gewinne.

In der neuen Börsenwoche dürften sich die Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht fokussieren, der am Dienstag für Oktober und November nachgeholt wird. Neben dem Eindämmen der Inflation ist die Vollbeschäftigung das zweite entscheidende Ziel der amerikanischen Notenbank. "Klare Signale gab es zuletzt nicht", schreiben Analysten der deutschen Landesbank Helaba. Sollte der Arbeitsmarkt in einer weitgehend soliden Verfassung sein, dürfte die Zinssenkungsfantasie einen Dämpfer erhalten, heißt es weiter.

Auf Unternehmensseite werden zum Start die Blicke wohl auf die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) gerichtet sein. Die Erste Group hat die Bank in einer neuen Analyse das Kursziel von 29,00 auf 43,00 Euro hinaufgesetzt. Die Empfehlung wurde von "Buy" auf "Accumulate" gekürzt.

Am Freitag hatte die Wiener Börse Abschläge hinnehmen müssen. Der ATX verlor 1,35 Prozent und schloss mit 5.103,16 Punkten. Allerdings verzeichnete der heimische Leitindex bei 5.184,82 Zählern ein neues Rekord-Verlaufshoch.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Vienna Insurance Group +4,22% 59,30 Euro Zumtobel +2,87% 3,58 Euro RHI Magnesita +2,04% 30,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Erste Group -4,07% 95,50 Euro DO&CO -3,38% 188,80 Euro Polytec -2,40% 3,26 Euro

moe/ger

ISIN AT0000999982