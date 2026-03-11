Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Mittwoch im Plus erwartet. Eine Bankenindikation signalisiert rund 45 Minuten vor Sitzungsauftakt einen Zuwachs von 0,25 Prozent für den heimischen Leitindex ATX. Auch die europäischen Leitbörsen werden mit Kurszuwächsen taxiert.

Positiv werteten Marktteilnehmer die rückläufigen Rohölpreise. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwägt laut "Wall Street Journal" die größte Freigabe von Ölreserven in ihrer Geschichte, um die wegen des US-israelischen Krieges mit dem Iran gestiegenen Rohölpreise zu senken.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor. Zahlenvorlagen stehen erst am morgigen Donnerstag von der Post, Vienna Insurance und Flughafen Wien an.

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit deutlichen Gewinnen abgeschlossen und die Vortagesverluste wettgemacht. Österreichs Leitindex ATX gewann 2,71 Prozent auf 5.452,49 Punkte. Auch die europäischen Börsen schlossen den Tag im Gewinnbereich und haben damit positiv auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump reagiert, der von einem schnellen Ende des Iran-Krieges gesprochen hat.

An der Spitze des ATX Prime-Segments fand sich AT&S. Die Papiere des Leiterplattenherstellers zogen 12,4 Prozent hoch. Eine gute Performance zeigten auch Do&Co mit plus 10,4 Prozent und FACC mit plus 10,3 Prozent. Die Friedenssignale im Nahen Osten drücken scheinbar auf die Energiewerte. Verbund büßten 2,3 Prozent, OMV 1,8 Prozent und EVN 0,7 Prozent ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

AT&S +12,40% 49,40 Euro DO&CO +10,36% 189,60 Euro FACC +10,31% 15,62 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Kapsch TrafficCom -2,53% 5,40 Euro Semperit -2,38% 12,30 Euro Verbund -2,30% 63,70 Euro

ste/moe

ISIN AT0000999982