Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel mit einer etwas höheren Tendenz aufnehmen. Eine Bankenindikation sah den ATX rund 30 Minuten vor Handelsstart mit plus 0,25 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen sollte es mit den Aktienkurse etwas nach oben gehen.

Spannung herrsche international vor wichtigen Quartalsbilanzen aus den USA und der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Für Zurückhaltung sorgen könnten auch die anhaltend hohen Ölpreise angesichts der weiterhin stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA.

Auf Unternehmensebene stehen am heimischen Aktienmarkt Andritz mit einer Zahlenvorlage für das 1. Quartal und Warimpex mit Ergebnissen für 2025 im Blickfeld. Zudem werden die Aktien von Semperit und Bajaj Mobility ex-Dividende gehandelt.

Der steirische Anlagenbauer Andritz hat im ersten Quartal des Jahres Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Auftragseingänge erreichten ein Rekordniveau, vor allem dank mehrerer mittelgroßer Aufträge in Geschäftsfeld Wasserkraft.

Der Immobilienentwickler Warimpex hat im Vorjahr den Verlust auf 2,4 Mio. Euro reduziert, nach 16,5 Mio. Euro Minus im Jahr zuvor. Warimpex verwies vor allem auf anziehende Bürovermietungen und positive Immobilienbewertungen.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und stufte die Papiere von Palfinger von "Buy" auf "Accumulate" ab. Das Kursziel für die Titel des Kranherstellers wurde von 43,4 auf 42,0 Euro nach unten revidiert.

Weiters hat die Erste Group ihr Anlagevotum für Frequentis von "Hold" auf "Accumulate" hochgenommen. Hier wurde das Kursziel von 65 auf 85 Euro erhöht.

Die Wiener Börse ist am Dienstag im Tagesverlauf mehrmals zwischen Auf- und Abschlägen gependelt. Schließlich gab es zum Handelsschluss leichte Gewinne. Der Leitindex ATX legte 0,27 Prozent auf 5.779,43 Punkte zu.

Mit Zahlen rückten Strabag, Palfinger und Mayr-Melnhof in den Fokus der Anleger.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

RHI Magnesita +3,53% 32,30 Euro Agrana +3,45% 12,00 Euro Rosenbauer +2,86% 57,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Mayr-Melnhof -5,39% 80,70 Euro AT&S -4,35% 87,90 Euro Frequentis -4,10% 72,50 Euro

ste/moe

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