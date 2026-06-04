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04.06.2026 08:24:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Bankenindikationen sahen den ATX rund 45 Minuten vor Handelsbeginn bei 6.103 Punkten und damit 0,1 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag. Auch das europäische Umfeld wird nach schwachen Asien-Vorgaben wenig bewegt erwartet.

Die Lage im Iran-Krieg bleibt undurchsichtig. Inmitten von Spekulationen über ein Ende der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran betont der iranische Außenminister, dass weiter Kontakte bestehen. Die Gespräche mit den USA seien nicht abgebrochen, sagte Abbas Araqchi dem libanesischen Sender Al-Majadin, der der Hisbollah-Miliz nahesteht.

Die KI-Rally verliert inzwischen etwas an Schwung. In den USA hatte am Vorabend der marktbreite S&P 500 nach seiner Rekordserie keinen neuen Höchststand mehr erreicht. Der technologielastige Nasdaq 100 war nach einem weiteren Rekord letztlich abgedreht. Auch im japanischen Nikkei 225 und beim koreanischen Kospi kam es nach der Rekordjagd zu Gewinnmitnahmen.

Bei der voestalpine reagierten Analysten nach den gestrigen Zahlen mit Kurszielanhebungen. So hob JPMorgan die Papiere von 36,20 auf 40 Euro, bewertet sie jedoch mit "Underweight". Jefferies erhöhte das Ziel von 48 auf 50 Euro und empfiehlt die Titel zu halten.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,71 Prozent schwächer bei 6.096,17 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

voestalpine +2,32% 46,82 Euro Schoeller-Bleckmann +2,04% 35,05 Euro AMAG +1,80% 28,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Pierer Mobility -4,24% 19,20 Euro EuroTeleSites -3,59% 4,56 Euro Frequentis -3,39% 76,90 Euro

spa

ISIN AT0000999982

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