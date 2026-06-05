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05.06.2026 08:27:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag an die Erholungsbewegung vom Vortag anknüpfen. Bankenindikationen sahen den ATX rund 50 Minuten vor Handelsbeginn bei 6.130 Punkten und damit 0,2 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag. Das europäische Umfeld wird hingegen nach überwiegend negativen Asien-Vorgaben mit leichten Abgaben erwartet.

An den Finanzmärkten lasse sich trotz ausbleibender Fortschritte im Nahen Osten eine gewisse Resilienz beobachten, schreiben die Ökonomen der Helaba in ihrem Tagesausblick. Als Gründe für die zuletzt freundliche Stimmung an den Aktienmärkten verweisen sie auf anhaltende KI-Euphorie und solide (US-)Konjunkturdaten.

Nun steht am Nachmittag mit dem monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung eine der wichtigsten makroökonomischen Veröffentlichungen an. Für die Experten der ING ist momentan vor allem die Arbeitslosenquote interessant. Sie erwarten sie bei weiter niedrigen 4,3 Prozent. Dann könne der Markt einen Haken hinter den Bericht machen.

Mit Blick auf die Einzelwerte blieb die Nachrichtenlage ruhig. B&C-Geschäftsführer Patrick Lackenbucher kündigte im APA-Interview an, das Übernahmeangebot für die Semperit weder zu verlängern noch das Angebot von 15 Euro je Aktie anzupassen. Zuletzt notierten die Semperit-Aktien knapp über dem Angebotspreis.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,33 Prozent höher bei 6.116,53 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Zumtobel +4,58% 3,88 Euro voestalpine +4,19% 48,78 Euro EuroTeleSites +3,07% 4,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AT&S -6,57% 142,20 Euro Pierer Mobility -3,65% 18,50 Euro FACC -3,39% 16,54 Euro

spa/ste

ISIN AT0000999982

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