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17.06.2026 08:36:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet
Das Highlight des heutigen Tages dürfte am Abend die Entscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed darstellen, schreiben die Helaba-Analysten. Mit einer Veränderung des Leitzinsniveaus ist nicht zu rechnen und marktseitig ist dies auch vollkommen antizipiert. Wichtiger wird die Kommunikation der Notenbanker sein, hieß es weiter von den Experten.
Am heimischen Aktienmarkt rückte Kapsch TrafficCom mit der Vorlage endgültiger Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr ins Blickfeld. Laut Erste Group-Analysten entsprachen die Ergebnisse den vorläufigen Zahlen.
Die B&C-Gruppe hält laut Angaben vom Dienstagabend bald 63,4 Prozent an Semperit. Mit einem Übernahmeangebot, dessen Frist am 12. Juni geendet hatte, hat B&C den Anteil am Kautschukverarbeiter damit um gut 5 Prozent gesteigert, zuvor hatte man 58 Prozent gehalten.
Die Aktien von Strabag werden zur Wochenmitte zudem ex Dividende gehandelt.
Die Wiener Börse hat den Tag mit Gewinnen beschlossen. Der Leitindex ATX landete mit plus 0,38 Prozent bei 6.445,04 Punkten.
In Österreich zog einmal mehr der steirische Leiterplattenhersteller die Blicke auf sich. Nachdem AT&S am Montag um rund 36 Prozent abhoben, kamen sie am Vortag um 6,67 Prozent auf 196,00 Euro zurück und waren damit Schlusslicht im ATX.
Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:
Vienna Insurance Group +3,61% 66,10 Euro Zumtobel +3,41% 4,25 Euro Erste Group +1,89% 113,50 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:
AT&S -6,67% 196,00 Euro EuroTeleSites -4,90% 4,46 Euro Rosenbauer -4,82% 59,20 Euro
ste/moe
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