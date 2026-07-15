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15.07.2026 08:30:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel mit einer etwas höheren Tendenz aufnehmen. Der Leitindex ATX wurde etwa 30 Minuten vor Sitzungsbeginn mit einem Plus von 0,39 Prozent indiziert. Auch an den europäischen Leitbörsen wird ein positiver Handelsstart erwartet.

Gute Vorgaben hatte am Vorabend die Wall Street geliefert. An den US-Börsen legten vor allem die Technologiewerte klar zu. Auch aus Europa kamen positive Nachrichten aus dem Technologiebereich. Das niederländischen Schwergewicht ASML veröffentlichte vor Börsenbeginn Quartalszahlen und schraubte das Umsatzziel für das laufende Jahr nach oben.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

Die Wiener Börse hat am Dienstag fester geschlossen. Der ATX konnte seine anfänglichen Verluste nach überraschend glimpflich ausgefallenen US-Inflationsdaten abschütteln und beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,64 Prozent und 6.505,39 Punkten. Auch andere Börsen in Europa drehten nach den Zahlen am Nachmittag ins Plus.

Die stärksten ATX-Gewinner waren nach einer Kurszielerhöhung die Aktien der RBI mit einem Plus von 4,7 Prozent. Gut gesucht waren auch VIG (plus 2,8 Prozent), voestalpine (plus 1,7 Prozent) sowie die beiden Stromversorger EVN (plus 1,4 Prozent) und Verbund (plus 1,6 Prozent).

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Raiffeisen Bank International +4,66% 57,25 Euro Semperit +4,17% 15,00 Euro Kapsch TrafficCom +3,60% 5,18 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

EuroTeleSites -3,51% 4,40 Euro Zumtobel -2,63% 3,70 Euro FACC -2,05% 17,16 Euro

ste

ISIN AT0000999982

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