Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel mit einer etwas höheren Tendenz aufnehmen. Der Leitindex ATX wurde etwa 30 Minuten vor Sitzungsbeginn mit einem Plus von 0,28 Prozent indiziert. Auch an den europäischen Leitbörsen wird ein leicht positiver Handelsstart erwartet.

Nachrichten aus dem Nahen Osten sind aktuell der Haupttreiber an den internationalen Finanzmärkten, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. So gibt es die berechtigte Sorge, dass die Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur dauerhaften Lösung des Konflikts endgültig scheitern. Die Ölpreise sind in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen, was auch mit der erneuten US-Blockade iranischer Häfen zu erklären ist, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten Bajaj Mobility und Zumtobel mit Zahlenvorlagen in den Fokus. Die Bajaj Mobility, früher Pierer Mobility, hat ihren Umsatz weiter gesteigert. Im zweiten Quartal lag der Umsatz des Motorradherstellers bei 370 Mio. Euro nach 330 Mio. im ersten Quartal und 231 Mio. in der entsprechenden Vorjahresperiode, wie die KTM-Mutter mitteilte. Im gesamten ersten Halbjahr lag der Umsatz der Motorradsparte bei 700 Mio. und damit in etwa doppelt so hoch wie im ersten Halbjahr 2025 (373 Mio).

Die präsentierten Zumtobel-Jahresergebnisse entsprachen laut Erste Group-Analysten den vorläufigen Zahlen und die Experten bewerteten die Vorlage als weitgehend kursneutral.

Zudem hat die slowenische Nova Ljubljanska banka (NLB) im Bieterkampf um die Addiko Bank Zeit gewonnen. Nachdem sie unlängst ihre Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent auf 50 Prozent plus eine Aktie gesenkt hat, wird nun die Annahmefrist auf 29. Juli verlängert. Die NLB bietet 37,00 Euro je Addiko-Aktie und übertrifft das Angebot der konkurrierenden Raiffeisen Bank International (RBI) von 26,50 Euro um 10,50 Euro und damit in Summe um etwas mehr als 200 Mio. Euro. Zuletzt notierte die Aktie an der Wiener Börse bei 27,00 Euro.

Am Mittwoch hatte sich die Wiener Börse mit einer schwächeren Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX fiel zum Sitzungsende um 0,52 Prozent auf 6.471,55 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte überwiegend eine negative Anlegerstimmung vor. Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage vor.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Wienerberger +3,84% 22,74 Euro Semperit +3,33% 15,50 Euro Strabag +2,75% 85,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Raiffeisen Bank International -3,23% 55,40 Euro Vienna Insurance Group -2,70% 64,90 Euro Verbund -2,61% 57,90 Euro

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