ATX

6 485,22
30,43
0,47 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
30.07.2026 08:42:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Donnerstag mit einer etwas höheren Tendenz erwartet. Bankenindikationen indizierten den heimischen Leitindex ATX rund eine halbe Stunde vor Sitzungsauftakt mit plus 0,19 Prozent. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen zeichnen sich mehrheitlich leichte Kurszuwächse ab.

In der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison rückten am heimischen Markt Andritz, AMAG, Erste Group und Verbund mit Quartalszahlen in den Fokus. Der steirische Anlagenbauer Andritz hat im ersten Halbjahr 2026 einen neuen Rekord beim Auftragsbestand verzeichnet. Dank starker Nachfrage, insbesondere aus der Wasserkraftsparte, stieg der Auftragseingang um 25,2 Prozent auf rund 5,9 Mrd. Euro. Das Konzernergebnis kletterte um 4,9 Prozent auf 201 Mio. Euro.

Der Aluminiumkonzern AMAG (Austria Metall AG) steigerte im ersten Halbjahr trotz Iran-Krieg und US-Zöllen die Erlöse und den Gewinn deutlich. Das Ergebnis nach Ertragssteuern kletterte im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um 74 Prozent auf 40,7 Mio. Euro. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 850,7 Mio. Euro.

Die Ergebnisse der Erste Group sind dank des neuen Polen-Geschäfts, das heuer erstmals in die Bilanz einfließt, deutlich gewachsen. Die Bank erzielte einen Nettogewinn von knapp 2,0 Mrd. Euro, das war um 18,6 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Den Ausblick hob die Bank an.

Beim Verbund ist der Gewinn wegen der deutlich unterdurchschnittlichen Wasserführung und gesunkener Absatzpreise im Halbjahr um ein Drittel gesunken.

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch nach Verlaufsgewinnen mit Abschlägen aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX sank zum Sitzungsende um 0,52 Prozent auf 6.300,88 Punkte.

Am heimischen Aktienmarkt rückte die Erste Group mit positiven Aussichten in den Fokus. Die Bank will ihr Ergebnis je Aktie (EPS) bis 2030 mehr als verdoppeln. Die Erste-Aktie gewannen über weite Strecken des Handelstages, schlossen aber mit minus 0,5 Prozent.

Die Papiere von Lenzing erholten sich um 4,5 Prozent. Am Dienstag waren die Titel des Faserherstellers mit den angekündigten Stellenabbaumaßnahmen und Plänen für eine Kapitalerhöhung um 14 Prozent nach unten gerasselt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Zumtobel +4,79% 4,16 Euro Lenzing +4,52% 21,95 Euro OMV +2,44% 62,95 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

AT&S -6,14% 119,20 Euro Raiffeisen Bank International -2,68% 56,30 Euro Telekom Austria -2,29% 10,26 Euro

ste

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 482,93 0,44%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mti Gewinnen -- DAX stabil -- Wall Street fester erwartet -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende stark. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street werden grüne Vorzeichen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen