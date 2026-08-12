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12.08.2026 08:36:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Mittwoch mit einer etwas höheren Tendenz erwartet. Eine Bankenindikation taxierte den ATX rund 40 Minuten vor Sitzungsauftakt mit einem Plus von 0,16 Prozent. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen sollte es mit den Aktienkursen leicht nach oben gehen.

Von den Überseeaktienmärkten kamen gemischte Signale. Zudem steht unverändert der Konflikt zwischen den USA und dem Iran im Fokus. "Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gibt es nicht, sodass sich auch keine Ausweitung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz abzeichnet", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Vor diesem Hintergrund tendieren die Öl- und Gaspreise Richtung Norden, die Inflationssorgen nehmen zu, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt stehen auf Unternehmensebene Wienerberger und DO&CO mit präsentierten Quartalszahlen im Blickfeld der Akteure. Der Baustoffriese Wienerberger musste im abgelaufenen Jahresviertel beim operativen EBITDA einen Rückgang von 253 Mio. auf 230 Mio. Euro hinnehmen. Das Cateringunternehmen DO&CO steigerte den Quartalsgewinn um 16,3 Prozent auf 31,16 Mio. Euro.

Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag nach anfänglicher Schwäche mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Auf Unternehmensebene zog der Wiener Technologiekonzern Frequentis mit Zahlen für das erste Halbjahr die Blicke auf sich. Das Unternehmen hat demnach ein starkes erstes Halbjahr 2026 hingelegt. Der Umsatz stieg um 44,8 Prozent auf 342,9 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) drehte von minus 4,3 auf plus 15,6 Mio. Euro, der Auftragseingang erhöhte sich um 17 Prozent auf 361,7 Mio. Euro. Frequentis-Aktien legten 6,2 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Pierer Mobility +8,62% 31,50 Euro Frequentis +6,18% 79,00 Euro voestalpine +3,54% 47,34 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Rosenbauer -3,13% 61,80 Euro EuroTeleSites -2,62% 4,46 Euro Lenzing -1,90% 23,25 Euro

ste/moe

ISIN AT0000999982

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