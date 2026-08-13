Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Donnerstag mit einer etwas höheren Tendenz erwartet. Eine Bankenindikation taxierte den ATX rund 30 Minuten vor Sitzungsauftakt mit einem Plus von 0,23 Prozent. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen sollte es mit den Aktienkursen weiter leicht nach oben gehen. Nachlassende Zinserhöhungsspekulationen in den USA unterstützen international die Aktienmärkte, schreiben die Helaba-Analysten.

Auf Unternehmensebene stehen am heimischen Aktienmarkt Quartalszahlen von Semperit, Polytec und der Addiko Bank auf dem Kalender. Von Analystenseite meldete sich zudem die Erste Group und stufte ihre Anlageempfehlung für die Post-Aktie von "hold" auf "accumulate" hoch. Das Kursziel wurde hingegen bei 35 Euro belassen.

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch befestigt aus dem Handelstag verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss mit plus 0,56 Prozent auf 6.710,19 Punkte.

Auf Unternehmensebene rückten Wienerberger und DO&CO mit präsentierten Quartalszahlen ins Blickfeld der Akteure. Die Wienerberger-Aktie reagierte mit minus 1,1 Prozent und die DO&CO-Papiere verteuerten sich um 3,2 Prozent.

ste/mik

ISIN AT0000999982