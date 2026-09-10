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10.09.2026 08:33:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Donnerstag mit einer etwas höheren Tendenz erwartet. Bankenindikationen indizierten für den heimischen Leitindex ATX rund 40 Minuten vor Sitzungsauftakt ein Plus von 0,24 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen werden Kurszuwächse indiziert. Leicht unterstützend werteten Experten, dass die hohen Ölpreise nicht weiter gestiegen seien.

Heute steht die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank auf dem Programm, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Eine Zinserhöhung gilt als nahezu sicher und wird von den Marktteilnehmern vollständig eingepreist. Auch die Helaba-Experten gehen von einer Anhebung um 25 Basispunkte aus, wodurch sich der Einlagensatz auf 2,50 Prozent erhöhen würde.

Neben der soliden Konjunktur spricht nach Einschätzung der Analysten vor allem die deutlich oberhalb des EZB-Ziels liegende EWU-Inflation für eine restriktivere Geldpolitik. Es wird befürchtet, dass die weiterhin hohen Energiepreise zu neuen Preisschüben führen und sich die Inflation auf einem erhöhten Niveau verfestigen könnte, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

Am Mittwoch hatte die Wiener Börse schwächer geschlossen. Der ATX gab 0,66 Prozent ab auf 6.859,91 Punkte. Am Montag hatte der heimische Leitindex noch ein neues Rekordhoch markiert. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es zur Wochenmitte mit den Aktienkursen deutlich abwärts. Merklich lasteten die sehr hohen Rohölpreise auf der Stimmung der Aktienanleger.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Flughafen Wien +1,54% 52,80 Euro AT&S +1,20% 169,20 Euro OMV +1,14% 70,85 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Pierer Mobility -3,53% 30,05 Euro FACC -3,16% 15,92 Euro Palfinger -2,93% 31,45 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982

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